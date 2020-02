Los canadienses no quieren sufragar la seguridad del Príncipe Harry y Meghan Markle

Después de que el Príncipe Harry y Meghan Markle anunciasen su decisión de abandonar su posición como miembros de la Casa Real Británica y dejar atrás su vida en Reino Unido, se ha especulado sobre quién pagará los costes de la seguridad de los Duques de Sussex durante su estancia en Canadá, ya que en su momento, cuando se conoció la noticia del traslado del matrimonio, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que el Gobierno se ofrecía a costear la mitad del precio anual de la seguridad privada del Príncipe Harry y Meghan Markle si decidían trasladarse a este país.

Este gesto, que garantizaría la protección de los Duques de Sussex mientras se encuentren en territorio canadiense, podría suponer un gran coste para las arcas públicas del país, ya que hasta el momento esta seguridad, tanto en sus actos en el Reino Unido como fuera de él, ha estado financiada con el dinero de los contribuyentes. Aunque la cifra real del coste anual que supone la seguridad de Príncipe Harry y Meghan Makle nunca se revela, se estima que el gasto asciende a un millón de libras al año aproximadamente.

Los Duques de Sussex cogidos de la mano llegando a un acto en Fiji

Por ello, y con toda esta información, no todos los canadienses parecen estar igual de entusiasmados con la noticia de Justin Trudeau de ofrecerse a costear estos gastos de seguridad. El canal de televisión de Canadá, CTV, ha realizado una encuesta entre la población sobre este asunto y los resultados han revelado el descontento de la ciudadania. El 77% de los encuestados, más de las tres cuartas partes de los encuestados sienten que su país no debería destinar parte del dinero de las arcas públicas a pagar la factura de la seguridad de los Duques de Sussex.

Por otro lado, el 19% de los encuestados manifestó que aprobarían que Canadá pagara los costos ya que el Príncipe Harry y Meghan Markle han decidido dividir su tiempo entre Canadá y el Reino Unido. Y, por último, el 4% de la canadienses no estaban seguros de tomar partido por alguna de las opciones planteadas en la encuesta realizada por el canal de televisión CTV a un total de 1.003 ciudadanos. Esta encuesta se ha producido sin saber con exactitud qué nivel de seguridad será el que reciban los Duques de Sussex en Canadá y quién pagará por ello finalmente.

El Príncipe Harry y Meghan Markle divirtiéndose en su viaje oficial a Nueva Zelanda

Se reafirman las encuestas y datos anteriores

No es la primera vez que se realiza una encuesta sobre este tema para así poder conocer la opinión de los ciudadanos canadienses. En enero de 2019, uno de los medios canadienses más importantes a nivel nacional, The Globe and Mail, publicó un escrito en el que arremetió contra los Duques de Sussex, calificando como ‘vago’ su plan de mudarse al país: «Canadá no es una casa intermedia para cualquiera que quiera salir de Gran Bretaña sin dejar de ser un miembro de la realeza», escribió el medio. Además, un estudio realizado por este medio reveló que el 73% de los ciudadanos de Canadá se opone a que parte del dinero de las arcas públicas vaya destinado a este fin. Aún así, otro resultado de este mismo estudio ha revelado que el Príncipe Harry es el miembro de la Familia Real Británica más popular entre los canadienses, ya que un 69% de los encuestados tiene una buena imagen de él.