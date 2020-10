Los colaboradores de Sálvame más odiados por la audiencia

RAFA MORA, EN LA CUERDA FLOJA COMO COLABORADOR DE SÁLVAME

Rafa Mora consiguió lo que muchos extronistas sueñan: la silla como colaborador oficial de Sálvame. Aunque todo parecía ir bien para el ex de MYHYV, no termina de despegar en la cadena. Durante sus intervenciones, no aporta exclusivas, y lo poco que consigue no da suficiente cancha como para alimentar más allá de unos minutos a la audiencia. En las redes sociales tampoco tiene gran apoyo, contando además con todos los haters que mueven otros jóvenes a la espera de desbancar al más débil. La entrada de Macarena en La Casa Fuerte tampoco ha ayudado a incentivar a la pareja o al propio Rafa Mora. ¿Se estará agotando su estrella? Desde luego, ya engrosa las listas de los colaboradores de Sálvame más odiados.