Los colaboradores de Sálvame pasarán a presentar los informativos de Telecinco

La cancelación del programa es inmediata y Telecinco ha decidido convertir a los colaboradores en presentadores de los informativos. Se espera que el cambio se produzca antes de febrero. Las franjas de emisión será de mañana, tarde y noche.

A Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández y Kiko Matamoros les darán el informativo que hasta ahora presenta Pedro Piqueras para darle un toque más divertido. Belén Esteban presentará el de mediodía junto a Adela, Terelu y María Patiño.

Los colaboradores que van y vienen se encargarán del informativo de la mañana. El objetivo es no tener que afrontar el coste del despido de estos empleados. Además, seguirán colaborando en Supervivientes y en el resto de realities de la cadena para cumplir con el número de horas contratadas.

La cadena ha comentado que «vamos a revolucionar los informativos con un soplo de aire fresco y con muchísima originalidad. Queremos dejar a un lado lo clásico para que los locutores informen de pie, con gráficos y con un vocabulario que entienda todo el mundo. Haremos conexiones en directo y cada informativo será un guiño a un tipo de televisión más vivo y juvenil».

El tiempo será quien aclare si estas ideas encajan, o no, con lo que necesita el público. Sin embargo, no parece estar nada claro, hasta la fecha, si esta forma de informar tiene todo lo necesario para convertirse en la norma de la cadena o bien si esto no deja de ser una inocentada como una catedral. Apostamos por lo segundo.

