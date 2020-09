Los dos secretos que ha desvelado Lydia Lozano al enseñar su móvil en ‘Hormigas blancas’

‘Hormigas blancas’ ha querido rendir homenaje a Camilo Sesto cuando se cumple un año de su fallecimiento. Entre los colaboradores con los que ha contado Carlota Corredera en plató estaba Lydia Lozano, que dejó muy claro que acudía en calidad de periodista y no como amiga del artista.

«Vengo como periodista. Aquí no voy a contar ni qué cenaba en casa de Camilo ni cuántas veces fui a su casa. Vengo como periodista que le conoció bastante», decía en su primera intervención, contando a continuación cómo y dónde conoció a Camilo Sesto y defendiendo la amistad que tuvieron a pesar de lo mucho que se ha cuestionado: «Teníamos un rollo estupendo. No voy a decir que era íntima amiga para que luego venga gente y diga que no«.

Lydia Lozano escuchando las palabras de Lourdes Ornelas / Telecinco.es

Una intervención en la que Carlota Corredera ya le avisó de que, durante el encuentro mantenido con Lourdes Ornelas, había hablado de ella. Y es que recientemente Ornelas ha acusado a Lozano de haber engañado a Camilín en unas gestiones en las que ella medió sobre la herencia del artista: «A mí de ladrona no me deja nadie«, aseguró la periodista en su momento en ‘Sálvame’.

Lydia Lozano dijo domingo pero su móvil decía que era jueves

Tras recordar en ‘Hormigas Blancas’ esas acusaciones de la madre del hijo de Camilo Sesto -«de este tema no voy a hablar de la herencia ni de las palabras de Lourdes Ornelas porque lo hablaré dentro de un juez«, comentó al respecto-, la presentadora le preguntó si aceptaría el perdón de Lourdes Ornelas después de todo lo que ha declarado si llamase: «No sé a la hora que llegaré a casa», fue su respuesta. «Pues a las 2:30 cuando acaba esto«, dijo a continuación Carlota Corredera. «Muy tarde, muy tarde, ya está el teléfono», apagado replicó la periodista.

Lydia Lozano enseñando la pantalla de su móvil / Telecinco.es

Pero lo cierto es que esa afirmación y el hecho de que la colaboradora comentase de que era domingo se fue al traste cuando Lydia Lozano cometió un pequeño error. Comentando las palabras de Lourdes Ornelas, en las que pedía a la periodista que le escuche y le deje explicarse porque considera que no actuó de mala fé, Lozano le ha dicho que le llamé: «Ahora va a rectificar, no me creo el que diga ahora que no tuve nada que ver. ¿Qué pasa? Que como he dicho que voy a poner una demanda viene con esta especie de perdón… Lourdes, llámame, llámame. ¿Se lo dices hoy domingo? ¿Por qué se lo dices a Carlota y no a mí? No es verdad que me ha llamado», decía enseñando la pantalla del móvil.

Pantalla con la que se desveló un secreto del programa y otro de la vida privada de Lydia Lozano. El primero es que el programa, a pesar de que hablen como si fuera en directo, está grabado, este en concreto se grabó la tarde del jueves 10 de septiembre para emitirse el domingo 13. El segundo secreto es que Lydia Lozano lleva de fondo de pantalla una fotografía de un primer plano suyo luciendo lo que parece una de las pelucas con las que sorprendía cada viernes en ‘La última cena’.