Los fans de James Corden estallan tras destaparse uno de los mayores secretos de su sección Carpool Karaoke

El éxito del programa ‘The Late Late Show’ es algo innegable, sobretodo en su sección Carpool Karaoke donde han participado grandes artistas y personajes conocidos del panorama internacional como Justin Bieber, Billie Eilish o Paul McCartney. Para quien aún no lo sepa, esta parte del programa se graba en el interior de un coche donde aparece el presentado, James Corden, al lado de la estrella que va a entrevistar. Como si nadie les estuviera grabando en ese momento, ambos tienen una conversación como si de dos amigos se tratara donde no faltan las risas y por supuesto cantar.

Lo que menos se esperaban los seguidores de ‘The Late Late Show’ era la revelación de uno de los grandes secretos del programa que ha provocado un antes y un después. Varios usuarios han publicado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que sale el famoso presentador grabando el programa en el que aparecía junto a Justin Bieber y se puede observar que a pesar de que James Corden actúa como si fuera conduciendo aunque en realidad el coche va remolcado por otro.

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues ? he isn’t even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu

? Zoli ?? (@zolihonig) January 23, 2020