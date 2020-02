Los halagos de Kiko Matamoros a Diego Matamoros por su actitud con Estela Grande: «Le vi con una serenidad»

De nuevo la relación de Kiko Jiménez y Estela Grande se ha afianzado tras volver a estar juntos en ‘El tiempo del descuento’, pero una vez más han tenido que despedirse puesto que se ha convertido en la quinta expulsada del concurso. Por consiguiente ha tenido lugar el esperado reencuentro entre ella y su marido, Diego Matamoros, sin embargo, fue mucho más frío de lo que se esperaba.

Tras este encuentro ha sido Kiko Matamoros, padre de Diego, quien se ha mencionado al respecto en ‘Sálvame’, aunque una vez más ha quedado claro que no tiene nada de estima a Estela Grande. El colaborador ha empezado diciendo: «Una cosa que me llamó la atención negativamente o para mí positivamente y es que ella, mientras estuvo dentro de la casa, y al despedirse y todo, no hizo ninguna mención a Diego, no dijo ni que tenía ganas de verme, eso se olvidó completamente como creo que se ha olvidado a pesar de un blog que escribió que me pareció muy forzado, dentro se ha olvidado de él, y aunque a mi hijo sé que no le gustará oírlo, yo lo celebro».

Kiko Matamoros hablando de Diego Matamoros en ‘Sálvame’/ Foto: telecinco.es

Y aunque a su hijo le pueda sentar mal lo que piensa, ha dicho claramente cómo ve todo, añadiendo: «Yo con mi hijo soy muy claro cuando hablo de este tema, le digo lo que pienso, yo le vi a Diego ayer desde el punto de vista televisivo mejor que nunca, de verdad, le vi con una serenidad, una tranquilidad, una ironía y es como creo que debería estar casi siempre, que lo tiene aunque no lo haya mostrado muchas veces en televisión».

Parece que Diego Matamoros esperaba que las cosas entre él y Estela Grande no se torcieran más después de que entrara a ‘El tiempo del descuento’, pero parece que no ha sido así como ha revelado Kiko Matamoros: «Cuando ella entró, él tenía unas expectativas que ha defraudado definitivamente, cuando ha estado dentro, y ha tenido un mes para trascenderlo y para tomar una decisión y supongo, espero que esté firme en esa postura, yo mantengo que eso está roto».

Kiko Matamoros defendiendo a su hijo Diego/ Foto: telecinco.es

En cuanto a su relación, Kiko Matamoros lo ve completamente roto, añadiendo: «Todos estos temas desgastan mucho, creo que llega un momento que psicológicamente desconectas por pura higiene mental, y a partir de ahí empiezas a mantener distancia, empiezas a ver a tu pareja de forma distinta, empieza a dejar de importarte o a importarte menos, yo a ella la vi my preocupada por dar explicaciones públicas».

Piensa que Estela Grande tiene muchos lapsus

Y para mas inri ha insistido en que Estela Grande no sabe disimular bien sus sentimiento, a pesar de que en todo momento ha dado a entender que Kiko Jiménez es tan solo su amigo: «Me parece que el título de psicóloga se lo han dado en una tómbola, porque es una persona que no sabe controlar, no sabe lo que hace ni lo que dice, se traiciona así misma, es incapaz de lanzar el mensaje que quiere lanzar sin traicionarse, tiene unos lapsus enormes, si quieres camuflar algo, lo que sea, tienes otra actitud y otro discurso».