Los hechos por los que Makoke denuncia a Kiko Matamoros: «No podía más»

“Yo no he interpuesto una demanda”

> Después de dos años y medio desde su ruptura y continuos altibajos tendrán que verse las caras con la justicia. Según ha informado la revista Lecturas en exclusiva, ambos se enfrentan a sus problemas con Hacienda que les reclama una cantidad de 1.2 millones de euros. Además, Makoke le ha denunciado por un presunto delito de vejaciones, amenazas y violación de la intimidad. El tertuliano, por su parte se ha defendido y ha mostrado su inocencia ante los telespectadores. “Es como una venganza personal. Me parece todo tan sucio, pero no voy a seguir porque no quiero pillarme los dedos. Me quiere ver en el calabozo”, afirmó y continuó: “Yo no amenazo a nadie, el que ha sido amenazado reiteradamente en televisión he sido yo”.

Ahora Makoke, matiza en directo que no es una demanda, sino una denuncia. “No voy a decir nada ni me voy a pronunciar al respecto“, comenzaba a contar, pues era un asunto que estaba en manos de la justicia y no en un plató. “No voy a entrar en detalles, ocurrieron unos hechos en el cual no podía más creo que mi obligación como madre, mujer y persona era ponerlo en conocimiento de la policía, en este caso de la Guardia Civil. No tengo nada más que decir”, declaraba sin dar ni una sola pista sobre sus motivos. “Ojalá no se hubiera producido nunca”.

