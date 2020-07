Los mejores momentos de las ‘supernenas’ en La Casa Fuerte

YOLA BERROCAL, LA REINA DE LOS REALITY

Yola Berrocal ya había probado a qué saben las mieles de la victoria en un reality. Lo conoció en Hotel Glam y también en El reencuentro. Ahora se ha alzado con el primer trono de La Casa Fuerte, no sin antes haber protagonizado algunos de los momentos más icónicos del show. Desde el masaje de Cristian Suescun y su tonteo más que evidente para ella, pero no tanto par él, a las lágrimas por sus palabras. ¿Ha sabido jugar bien su papel de víctima? Muchos seguidores creen que sí, aprovechando su experiencia y dejando que sean otros quienes la ataquen. Sea o no así, le ha funcionado: aunque no hubieran ganado el premio, ella y Leticia Sabater hubieran sido las ganadoras del público.