Los mejores y peores looks de una alfombra roja de los Premios Goya 2022 marcada con el sello ‘made in Spain’

El día más especial del cine nacional ha llegado. Será esta misma noche cuando tengan lugar los Premios Goya 2022 en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, una fecha de lo más especial que servirá también como broche de oro al Año Berlanga, la conmemoración del centenario del nacimiento del director valenciano Luis García Berlanga. Además de ser muy esperada por todos los cinéfilos, esta trigésimo sexta edición de la ceremonia cuenta con una novedad muy especial: una “vuelta a la normalidad” muy deseada tanto por fans como por los allí presentes, ya que durante el año pasado el evento estuvo claramente marcado por la pandemia.

Esto quiere decir que en esta ocasión, la alfombra roja ha llegado a la capital de la Comunidad Valenciana pisando más fuerte que de costumbre. Después de un 2021 que pasó bastante desapercibido, las ganas y la expectación giraban en torno al 2022, motivo por el cual muchos rostros conocidos han querido sacar sus mejores galas con el objetivo de sorprender a la audiencia y posar con su mejor sonrisa en el tradicional photocall de los Premios Goya.

Ha sido poco más tarde de las 18:15 horas cuando algunos actores y actrices ya se han dejado ver por la alfombra roja de la gala en un intento por que su presencia no pasara inadvertida. La gala de la Academia de Cine española fue inaugurada con la llegada de Cristina Castaño, Jedet y Belén López, habiendo apostado todo al color negro que apunta a ser uno de los más reclamados de la tarde y la noche. Pero como no podía ser de otra manera, desde ese momento no dejaron de desfilar por el photocall artistas de nuestro país que nos han dado tanto buenas ideas de outfits, como otras no tan acertadas.

El premio a las mejor vestidas de la alfombra roja es para…

La gala apuntaba fuerte desde el primer minuto del photocall con la llegada de Cristina Castaño. La intérprete ha dado el pistoletazo de salida a los Goya 2022 como una de las mejor vestidas gracias a un diseño negro firmado por Roberto Diz de transparencias con una capa que conseguía cubrir sus hombros. Además, la actriz se ha decantado por un corsé, una de las elecciones más versátiles y aptas para todo tipo de estilismos.

Dentro de esta lista también podríamos incluir a Nieves Álvarez. La modelo no pasó desapercibida en la alfombra roja al lucir un diseño de falda blanca y parte superior negra de Stéphane Rolland HC gracias al que dejaba ver su espalda. Además, sus complementos también estuvieron a la altura del look final haciéndolo mucho más elegante: zapatos de Christian Louboutin y joyas de Bvlgari Heritage.

En su aparición en la alfombra roja, Milena Smit ha conseguido dejarnos sin aliento. La joven ha lucido un diseño de lo más innovador en el que combinaba una amplia falda de tul con un corsé de tipo charol en color negro y detalles en dorado. Este especial vestido ha sido obra de Balmain a medida, formando un look total con zapatos de Aquazzura y joyas de Cartier.

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar su gusto estilístico con un vestido sencillo a la par que elegante. La actriz ha lucido un diseño de corte recto y escote palabra de honor firmado por Andrew Pocrid, combinado con sandalias de Lodi y joyas de Del Páramo Vintage.

Belén Rueda también ha conseguido llamar la atención de las cámaras en la alfombra roja de los Goya con un mono con cola kilométrica incluida. Apostando también por el color negro, la actriz se ha decantado por un diseño de Valenzuela Atelier, zapatos de Aquazzura, bolso de Yliana Yepez y joyas de Del Páramo Vintage.

Michelle Jenner ha brillado con luz propia en esta edición de los Premios Goya al posar con un diseño de tirantes y escote a pico con lentejuelas de Carolina Herrera. Además, la joven recogió su pelo con efecto mojado, lo que hacía que la atención estuviera plenamente fijada en su vestimenta.

En una de las noches más especiales de su vida, Cate Blanchett ha querido destacar con un diseño de Giorgio Armani de seda en color champán bordado por completo con más de 300 flecos de cristales.

Aitana Sánchez Gijón es uno de los iconos de la elegancia de nuestro país y una vez más lo ha demostrado con su estilismo. La actriz se ha enfundado en un vestido de Roberto Diz que ha combinado con joyas de Cartier, joyas de Aquazzura y clutch de Yliana Yepez. ¡Y nos ha encantado!

Menos es más, y si no, que se lo digan a Blanca Romero. La joven ha lucido durante el photocall un vestido asimétrico de lentejuelas de Virginia Abzueta que combinaba a la perfección con su moño alto y los zapatos de Lodi a tono.

Como no podía ser de otra manera, Penélope Cruz ha destacado en la alfombra roja de los Premios Goya 2022 y no solo por ser una de las actrices nacionales con mayor proyección fuera de nuestras fronteras. La artista ha vuelto a confiar en Chanel para eseta ocasión al lucir un vestido de color marfil con micro camelias de colores.

Estas han sido las peor vestidas de la gala

En el yang del ranking están aquellas que no han acertado tanto en sus diseños como las anteriores. Las primeras en abrir esta lista han sido Paloma Mora y Carla Pereira, que pese a haber intentado dar un paso hacia el atrevimiento con sus estilismos, éste podría haber sido un tanto desacertado. Especialmente, Carla se decantó por un conjunto de pantalón amarillo de volantes y blusa blanca, adornada con un enorme lazo y un accesorio azul que cubría su cabeza al completo con un par de orejas azules.

Tampoco nos ha convencido completamente Pilar Ordóñez. Pese a contar con una actitud de lo más simpática durante el photocall, la actriz se decidió por un vestido de Ágatha Ruiz de la Prada de lo más arriesgado con cola y una parte delantera más corta que dejaba ver sus zapatos amarillos.

Zeltia Montes también ha destacado en su llegada a los Goya, aunque su diseño no nos ha gustado especialmente. Pese a haberse atrevido con un vestido de María Hidalgo compuesto por falda de cola de sirena y un escote pronunciado con volantes en las mangas, el diseño no ha terminado de convencernos y la combinación de rojo, azul y negro tampoco.

Pese a haberse decantado por una de las grandes tendencias del año como son los adornos de plumas, Rozalén tampoco ha logrado convencernos en esta ocasión al combinar varios tejidos como el satén y el brilli brilli.

El azul añil es una de las tonalidades más destacadas de la temporada gracias a su potencia y a su capacidad para hacer vibrar cualquier look. Aún así, en esta ocasión Elia Galera no ha conseguido sacarlo partido con su vestido de Alvarno.

Puede que María José Llergo pensara que el azul tiffany combinaría a la perfección con su tez, pero lo cierto es que este diseño pomposo de Reveligion con escote de palabra de honor no está dentro de nuestros favoritos.

El amarillo de Mónica Regueiro tampoco nos ha conseguido agradar del todo. La actriz escogió un mono con solapas y cremallera para la gran noche del cine, pero el cinturón de flecos brillantes que lucía ha hecho que se empañe su look final.

Ainhoa Aldanondo también se decantó por un azul pastel para la gala de los Premios Goya, aunque el diseño del vestido podría no haber sido del todo acertado. Aunque dio un paso al frente al lucir un escote muy pronunciado, el corte del vestido pasó bastante desapercibido en una alfombra roja muy exigente.

Carmen Machi también ha intentado romper con la sencillez con su outfit para los Goya, aunque no hemos terminado de entender el significado de su diseño. La actriz ha lucido un vestido negro al que decoraban unas solapas rosas de Redondo Brand junto a unas sandalias de Christian Louboutin y joyas de Suárez.

Cristina Biondo es el claro ejemplo de que un complemento inadecuado puede estropear un look completo. Y es que pese a que su vestido nos ha gustado, el tocado floreado en color negro que ha lucido sobre su cabeza ha conseguido quitar toda la atención de una vestimenta muy acertada para la ocasión.

Un detalle estilístico muy especial

En una edición muy marcada por las grandes ausencias, tampoco podían faltar los homenajes para aquellas artistas que no han podido acompañar a los allí presentes. El fallecimiento de Verónica Forqué hace tan solo dos meses causó un antes y un después en el panorama cinematográfico nacional, motivo por el cual algunos actores han querido rendirle un tributo de lo más especial. Entre ellos, Macarena Gómez y Aldo Comas, que derrocharon amor y buena sintonía en el photocall mientras posaron con dos chaquetas de Juan Avellaneda que, además de ser todo un gesto de admiración, también consideran que es «una oda al arte».