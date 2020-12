¡Los monos espectaculares con los que seguro deslumbrarás esta Navidad!

Ya llevamos un par de temporadas en las que las amantes de la moda se han dejado conquistar por esta prenda tan favorecedora que sirve tanto para eventos primaverales como para ocasiones especiales en las fechas más frías ¡y es que no es para menos! Los monos sienten muy bien y seguro que deslumbras con ellos esta Navidad.

Según el modelo escogido, puede ayudarnos tanto a definir nuestra figura como a ocultar esas partes que nos gustan menos de nuestro cuerpo ¡aunque siempre estilizando y alargando nuestras piernas! ¿Qué otra prenda consigue eso?

Aunque muchas haters sean de la opinión de que es algo incómoda por la típica excusa de que no es demasiado fácil ir al baño llevándolo, lo cierto es que los monos son una de las prendas más funcionales que hay.

Variados diseños

Hay múltiples diseños que presentan originales asimetrías que podemos conseguir que jueguen a nuestro favor, e incluso en un momento dado podemos añadir una prenda de arriba que nos guste para que parezca que tenemos un pantalón nuevo.

La prenda de las celebrities

Y es que definitivamente, si mujeres que ya han conseguido ser referentes en moda como Rocío Osorno o Nuria Roca apuestan por esta prenda, parece que no necesitamos más excusas para unirnos por fin a la tendencia y arrasar en cualquiera de nuestros eventos con uno que nos represente ¡y nos haga sentir resplandecientes!

Por si hasta ahora no has visto ninguno que te llame la atención o no has sentido que era el indicado, a continuación te dejamos una selección de los diferentes monos con los que seguro triunfarás seguro estas navidades ¡son ideales para todo tipo de cuerpos y solo incluyendo un par de accesorios, te asegurarás destacar ¡y que todos te pregunten por tu increíble outfit! ¿Tienes papel y boli?

Un total black imprescindible

Cómodo, elegante, sexy y muy gustoso al tacto. La firma Gina Bacconi presenta uno de los imprescindibles que deberías tener en tu armario, muy llevable tanto con tacones abiertos como con botas, hará que gracias a su cuello en V tu torso quede muy estilizado pues, sin enseñar demasiado, llevar los hombros al descubierto será tu arma más sensual.

En invierno combínalo con detalles en plateado tanto en el pelo como en las muñecas y ponte un abrigo del mismo color para producir un efecto Wow cuando te lo quites.

Si quieres ponerle un toque distintivo, apuesta por innovar con un cinturón brillante: ¡serás la reina de la fiesta!

Elegante y en tendencia

Solo apto para las más arriesgadas, hay monos de varios colores. En este caso, señalamos uno blanco de la firma Mango sería perfecto ¡incluso para una novia urbana!

En cualquier cena o evento, y especialmente en Navidad con este color tan versátil puede jugar con este diseño para un look Black and White clásico, aunque con un importante toque de personalidad pues lleva unas mangas que están muy en tendencia últimamente, pero por otro lado podrás enseñar la clavícula y el otro brazo, cosa que te aportará equilibrio y le dará a tu look un toque interesante pues serán muchos los detalles en los que todos querrán fijarse.

Simple y monocolor

Con los monos de Venca, te asegurarás el éxito a través de la tendencia effortless, pues con una sola prenda ¡ya consigues un lookazo entero! Simplemente concéntrate en accesorizarlo bien y no demasiado, pues de por si ya será tu mejor aliado tanto en una fiesta como para dar un paseo entre semana ¡todo depende de los accesorios que le añadas! El mejor look para las fiestas navideñas que aporta ese toque de glamour que tanto ansiamos en esta temporada.

Una elección para brillar

Un mono como el de The Are es el que querrás tener como recurso para cualquier cena o fiesta. Es indudablemente cómodo no solo gracias al ancho del pantalón sino porque al ser un poco elástico se adapta perfectamente a nuestras curvas ¡y que se ate al cuello es también un punto a favor!

Con modelos así puedes jugar también con el factor sorpresa de la espalda descubierta y seguro que no dejas a nadie indiferente.

Las ventajas de llevar monos