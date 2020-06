Los personajes de la NBA que tachan de «mentiroso a Michael Jordan

Horace Grant, quien jugó junto a Michael Jordan, le acusó de ofrecer una versión sesgada de la dinastía de los Chicago Bulls

De cara al público más fiel de Michael Jordan, la docuserie de la leyenda del baloncesto ‘The Last Dance’ fue un rotundo éxito. Sin embargo, remarcamos que esto en vista de los seguidores del jugador más grande del baloncesto. Por lo que, en su contra, desde que se fue desvelando esta pieza audiovisual, fueron varios los ex compañeros y rivales que no dudaron en criticar duramente lo que se narraba.

Uno de ellos fue Horace Grant. El expívot que acusó al ex jugador de ofrecer una versión sesgada de la dinastía de los Chicago Bulls. Grant, quien ganó tres campeonatos de la NBA jugando junto a Michael Jordan, dijo que el exitoso documental había sido editado con el objetivo de ofrecer una imagen favorable de éste.

“Diría que fue entretenido, pero quiénes estaban allí como compañeros de equipo sabemos que alrededor del 90% era basura en términos de realidad”, dijo en una entrevista con ESPN Radio mostrándose especialmente enfadado: “No fue real, porque muchas cosas que dijo a algunos de sus compañeros de equipo, sus compañeros le respondieron. Pero todo eso fue editado en el documental, si es que quieres llamarlo un documental”, afirmó.