Los planes de Jorge Pérez tras ganar ‘Supervivientes’: «La Guardia Civil y yo nos estamos dando un tiempo»

El pasado 4 de junio, Jorge Pérez se alzaba como ganador de ‘Supervivientes 2020’ frente a Ana María Aldón, una de las concursantes más mediáticas de la edición. Tres meses atrás, el por aquel entonces Guardia Civil entraba al concurso siendo prácticamente un personaje anónimo y salía siendo el elegido por el público frente a cualquier otro de sus compañeros. Ahora, semanas más tarde de aquel momento, el propio ganador habla sobre cómo está siendo su nueva vida y cuáles son sus planes de futuro.

Como invitado de ‘El programa de Ana Rosa’, el Guardia Civil reconoce que todavía no está totalmente acostumbrado a su nueva vida en España tras tres meses sobreviviendo en Honduras. «Me despierto bastantes veces por la noche porque todavía me cuesta conciliar el sueño«, le confiesa a los colaboradores.

Jorge Perez todavía no volverá a su puesto de Guardia Civil | Foto: Telecinco.es

La otra gran incógnita que hay en torno a él es si, ahora que ya es un personaje público, ha decidido cambiar el rumbo de su vida. «Hay varios proyectos bastante interesantes que están a punto de cerrarse«, le confesaba a Ana Rosa Quintana sin querer dar muchos detalles: «Pero tampoco me interesa ir tan a futuro, soy más cercano al día a día«. Ante estas declaraciones, a la presentadora le asaltó la duda de si volvería a su antiguo puesto de trabajo: «Por ahora la Guardia Civil y yo nos estamos dando un tiempo, pero es algo que no sé, el tiempo lo dirá«.

«Por el camino me fui encontrando gente que no compartía mi visión»

Jorge Pérez reconoce que, alejado complemente del mundo de la televisión, su concepción del reality era muy diferente a la que tenían muchos de sus compañeros antes de entrar: «Yo iba con una idea muy romántica de vivencia, de supervivencia, de compañerismo… y por el camino me fui encontrando gente que no compartía mi visión». Por este mismo motivo, tampoco nunca se planteó ser el ganador sino simplemente centrarse en la propia supervivencia. «Cuando me ofrecieron la posibilidad de ir, he visualizado ir hasta el final. Pero nunca me ha preocupado en el fin, en el premio, si no ir viviendo cada semana«.

Jorge Pérez asegura que todavía no se ha acostumbrado a la nueva vida | Foto: Telecinco.es

Y si la aventura en Honduras para ellos estaba siendo algo que nunca se habían imaginado, lo que se esperaban es que al mismo tiempo la vida tal y como la conocían estaban totalmente parada y las cosas serían muy distintas a cuando se fuero. «Cuando nos alojan en Honduras antes de volver a España nos pusieron un vídeo. Fue un shock», confiesa. «Cuando ves eso no te lo esperas y lo primero que se me vino a la cabeza fue: ¿Qué hago aquí? Yo podía estar ayudando a mis compañeros, estando al lado de mi familia… Es muy impresionante encontrarte con esta realidad«. Por ese mismo motivo, entiende perfectamente que el programa nunca les haya hablado al respecto mientras estaban concursando: «. Es mucho más duro de lo que nos esperábamos».