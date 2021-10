Los Premios de la Fundación Princesa de Asturias al detalle

Los Premios de la Fundación Princesa de Asturias han vuelto a celebrarse en el Teatro Campoamor después de que la situación de emergencia sanitaria del pasado año obligase a que la ceremonia fuera mucho más reducida y se llevase a cabo en uno de los salones del Hotel de la Reconquista. Una velada en la que, a pesar de las restricciones de aforo y las limitaciones, se ha vuelto a percibir el brillo de antaño y donde, como era de esperar, Leonor ha sido la gran protagonista.

Era la tercera vez que la Princesa participaba en la entrega de los premios, después de su debut en el año 2019. Esta vez, además, la heredera se encuentra estudiando en el Atlantic College el Bachillerato Internacional desde finales del mes de agosto. Una ceremonia en la que no han faltado los momentos emotivos, así como las anécdotas y curiosidades que vamos a analizar en detalle.

Coches separados

La llegada de los miembros de la familia real se ha producido en tres vehículos distintos, de la misma manera que se han marchado. Sus Majestades por un lado, la Infanta y la Princesa en otro coche y, por último, doña Sofía. Una tendencia que se ha mantenido a la salida, a pesar de que han abandonado el coliseo juntos. Además, aunque el clima ha respetado los primeros momentos de la tarde, la lluvia ha llegado al final y, en consecuencia, no han faltado los paraguas.

La presencia de doña Sofía

A pesar de que se especulaba con la posibilidad de que la Reina Sofía no asistiese, la madre de Felipe VI no ha faltado al encuentro. La Reina ha sido recibida con un gran aplauso en el Campoamor y ha lucido en la solapa de su look la medalla de la Santina de Quirós, un complemento del que nunca prescinde en Oviedo. Además, se la ha visto muy cariñosa con sus nietas, con quienes se ha reunido al acabar la ceremonia.

Un estilismo por todo lo alto

La Reina Letizia no solo ha vuelto a romper la tradición al optar por un look que no es de Felipe Varela, sino que además ha lucido algunas de las piezas del lote de ‘joyas de pasar’ de la Reina Victoria Eugenia, en concreto, las pulseras gemelas y los pendientes de chatones.

Minifalda y estampado retro

Leonor ha acaparado todas las miradas con su estilismo de inspiración retro y minifalda marca España, de la firma Bgo & Me. En su discurso, ha querido dedicar unas emotivas palabras a Asturias, donde se siente “en casa”. Al terminar, el Rey le ha dado la mano en un gesto de felicitación.

Una bailarina en la alfombra azul

Sin duda, la Infanta Sofía se ha convertido en una de las grandes protagonistas con su estilismo de corte bailarina con top con detalles de pedrería y falda de tul, una tendencia que puso de moda Sarah Jessica Parker en la serie Sexo en Nueva York. La Infanta ha lucido unas bailarinas con un pequeño tacón de apenas unos centímetros y ha recogido su melena en un moño messy muy similar al de doña Letizia. Además, por primera vez la hemos visto con una pulsera, aunque se resiste a hacerse loa agujeros para pendientes.

Grandes ausencias

A diferencia de la edición en la que debutó Leonor, en esta ocasión en el patio de butacas solo se ha visto a la madre de la Reina, Paloma Rocasolano. No han asistido ni su hermana -que acaba de ser madre- ni su padre, Jesús Ortiz. Especialmente emotivo para doña Letizia el recuerdo de su abuela, que nunca faltaba a los premios, y que falleció el pasado verano.

Un percance en la mesa presidencial

Al comienzo de la ceremonia, ha sonado un ruido en el entorno de la familia real y doña Letizia ha agachado un poco la cabeza. Se ha escuchado al Rey preguntar si se había caído algo.

Joyas que marcan la diferencia

La deportista Teresa Perales no solo ha sido protagonista de uno de los discursos más emotivos, sino que, además, ha lucido un original collar de silicona de plena tendencia.