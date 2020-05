Los quebraderos de cabeza que el Rey Juan Carlos ocasionó a los Jefes de la Casa Real antes de su abdicación

Una serie de podcast sobre la vida del Rey Juan Carlos titulado ‘XRey’ está dejando poco a poco al descubierto cómo fue su abdicación y cómo en la Zarzuela hubo más de un conflicto, siendo tiempos convulsos en los que algunas personas como el Jefe de Comunicación de la Casa Real o o el Jefe de la Casa Real tuvieron que lidiar con problemas continuamente.

Rafael Spottorno en la capilla ardiente de Antonio Mingote

En este podcast está firmado por Eva Lamarca y Álvaro de Cózar, periodistas que han realizado un audiodocumental de The Story Lab para Spotify, hablando de cómo se vivía en la casa del Rey Juan Carlos todo ese momento. «Yo no era el jefe de Comunicación, yo era el jefe de los bomberos«, ha dicho al respecto Javier Ayuso en su entrevista, y es que para él fueron días muy complicados.

Parece que el clima era más bien oscuro, porque Ayuso dice también: «Había incendios en la familia, con la Princesa, la Infanta… Bueno, bueno, estábamos todo el día apagando incendios. Incendios absurdos que creaban ellos«, y estas palabras las dice una persona que no ha contestado llamadas de numerosos periodistas a los que conocía de cuando estuvo en El País o al frente de la comunicación de BBVA.

El Rey Juan Carlos, la Reina Sofía y la Infanta Elena en Sanxenxo

Y es que él se encargó de que mucha información no saliera de las paredes de la Zarzuela, aunque recuerda que a cada acción que les daba buena imagen, sucedía algo que les volvía a los índices más bajos, y hubo otro punto de inflexión: «La crisis acabó afectando muchísimo a la Corona».

Otro de los actores que entran en acción es Rafael Spottorno, Jefe de la Casa Real, y todo comenzó cuando el Rey Juan Carlos le dijo en otoño de 2012 que estaba pensando en abdicar, y como dice Spottorno, el Rey daba un margen amplio para empezar el proceso de cómo se lleva a cabo una abdicación. Así pues, el Jefe de la Casa Real preparó, junto a sus antecesores Rafael Almansa y Alberto Aza, un documento con tres cuestiones fundamentales: la vertiente política, la jurídica y la familiar.

La Infanta Cristina y Rafael Spottorno saludándose

Y el problema llegó porque no sabían si esa decisión era firme y segura, aunque parecía incierta. El Rey no daba respuesta a los documentos presentados por su ayudante, con lo que este decidió dar un paso atrás. Ambos, Spottorno y Ayuso, han dicho en este audiodocumental: «Nosotros no sabíamos nada«. Y añaden que el Rey inició reuniones frecuentes con el ex Presidente Felipe González y el Jefe de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán. Y González, según Ayuso, «debió influir en la decisión de la abdicación«.

Incertidumbre en todo momento

Y mientras todo estaba dudoso, llegó aquel impactante discurso del Rey Juan Carlos en la Pascua Militar del 6 de enero de 2014, porque no podía terminar las frases. Sobre el citado discurso, Ayuso cuenta cuál es su recuerdo: «Me dio una lipotimia y me tuvieron que sacar a escondidas«, y añade: «El Rey había celebrado su cumpleaños el día anterior, 5 de enero y se había acostado a las tres de la madrugada respondiendo wasaps».