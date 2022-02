Los Reyes retoman su agenda: así ha sido su reaparición tras el confinamiento de Felipe VI

Una nueva semana ha comenzado, y con ella la vuelta de los Reyes a sus quehaceres de agenda. Don Felipe y doña Letizia han cerrado el lunes asistiendo a uno de los eventos más emotivos en lo que llevamos de año, los actos propios por el V Centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija. Una ocasión especial presidida por Sus Majestades, que se han dejado ver en el Teatro Real de Madrid sobre las 19:00 horas de la tarde.

Teniendo en cuenta la sobriedad del momento, tanto el monarca como la consorte se han enfundado en looks completamente negros. Un color símbolo de elegancia y con el que la Reina ha podido revalidar su título como it girl royal. Con un vestido midi ligeramente ajustado, cuello redondo, manga francesa, abertura lateral y volante en la cintura de Giorgio Armani, doña Letizia ha aparecido en la sala, donde ha saludado a todos los allí presentes momentos antes de fotografiarse en el photocall donde aguardaban los fotógrafos. Una elección estilística reciclada del 2018, año en el que ya pudimos ver a Letizia estrenando este diseño durante el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. Pero esa no fue la única ocasión en la que lo lució, ya que dos años después también optó por el en los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo.

Para poner el broche de oro al outfit final, la esposa de Felipe VI ha apostado por unos stilettos de Manolo Blahnik, una de sus firmas de cabecera, y un clutch a tono de Bottega Veneta . Unos accesorios de lo más sencillos por los que han destacado especialmente las joyas, concretamente el anillo de Karem Hallam, el cual ya se ha convertido en uno de los amuletos de más valor sentimental para la Reina, teniendo en cuenta que fue su esposo quien se lo regaló.

Esta reaparición ha supuesto la vuelta al trabajo del Rey Felipe. Después de diez días en cuarentena, el soberano dio negativo este domingo en la prueba de covid que se le realizó, motivo por el que finalmente ha podido “reemprender sus actividades oficiales con normalidad”, tal y como informaba la Casa Real hace tan solo unas horas. Visiblemente recuperado, el monarca ha comenzado la mañana con una audiencia en el Palacio de La Zarzuela con motivo de la X promoción del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, pero no ha sido hasta este momento cuando ha salido a la calle tras haber superado el coronavirus sin apenas síntomas.

Con la presencia de los Reyes, el llamado «Año Nebrija 2022» da el pistoletazo de salida con un «proyecto plural impulsado por distintas instituciones y bajo el paraguas del Ministerio de Cultura y Deporte». Así lo informaban desde la página oficial de la Casa Real, donde animan a todo aquel que lo desee a asistir a una iniciativa que cuenta con más de cien actividades en Madrid y en las localidades donde vivió Nebrija. Algo muy parecido a una ola cultural que se expandirá a otras ciudades dentro y fuera de nuestras fronteras.