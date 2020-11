Los trabajos de Lara Álvarez antes de convertirse en la reina de Mediaset

Lara Álvarez hizo sus pinitos como actriz

Sí, e igual no te diste cuenta en su momento, pero era una de las chicas de Amo a Laura. Pocos saben, que antes de ser presentadora Lara Álvarez probó suerte como actriz. Todavía no se había licenciado en Periodismo cuando participó en series como A las once en casa de RTVE o El grupo de Telecinco. Sin duda, no lo recordaremos porque entonces su rostro no era conocido,

Pero la asturiana como decíamos también apareció en una famosa campaña promocional de la cadena musical MTV. Dicha promoción consistía en la canción de un supuesto grupo –que no era tal– y que cantaba una canción a favor de la castidad. El título era Amo a Laura (“pero esperaré hasta el matrimonio”).