Los VIP se visten de gala y desfilan por la alfombra roja de los Fotogramas de Plata 2022

El mes de abril arranca con una de las alfombras rojas más esperadas. Después de varios años marcados por las restricciones sanitarias a consecuencia del coronavirus, se han podido celebrar los Premios Fotogramas de Plata 2022 con una relajación de las medidas, ya que poco a poco está volviendo todo a la normalidad. Como cada año, numerosos rostros conocidos de la industria del cine, la televisión y el teatro han acudido a una cita en la que los estilismos han cobrado gran parte del protagonismo de una jornada marcada por el glamour y la elegancia.

Como maestra de ceremonias, esta vez ha sido Toni Acosta la encargada de dirigir el evento que ha recibido a sus primeros invitados alrededor de las 19:30 horas en el Teatro Eslava de Madrid, la mítica sala de fiestas, también conocida como Joy Eslava. En su llegada, la actriz ha revelado que se encontraba algo nerviosa. «Me parece una responsabilidad. Son unos premios que me encantan, que he vivido siempre como público y lectora de la revista y, ahora me toca conducir la gala, así que, tengo algo de nervios», ha dicho la Toni muy emocionada al representar este importante rol que tiene en el evento.

Para la especial ocasión, Acosta se ha enfundado en un sencillo, pero elegante vestido entallado de tirante fino en color negro con escote corazón. Como accesorios, unos pendientes de brillantes plateados y un make up con el que ha resaltado sus labios con un rojo valentino.

Instantes después, ha sido Ana Fernández quien posaba sonriente en el photocall. La actriz que formó parte del elenco de Los Protegidos ha apostado por una de las prendas clave esta temporada. Fernández ha lucido un traje negro compuestro por una blazer y un pantalón de líneas rectas negro, que ha conjuntado con una blusa satinada blanca, unas sandalias plateadas y un bolso tipo sobre rojo.

Tampoco se ha querido perder esta cita Álvaro Morte, conocido ya a nivel mundial por su papel de El Profesor en la existosa serie de La Casa de Papel. El actor ha posado con un traje negro al que ha añadido como complemento un chaleco a tono y una camisa blanca.

Alba Flores, también ha sido de las primeras VIP en llegar al acto. La prima de Elena Furiase ha vuelto a brillar con luz propia y ha optado por una blazer larga a juego con los pantalones tipo flare en granate con un print de lunares con glitter. A su vez, ha incorporado a este estilismo unos zapatos con plataforma masculinos que han dado ese toque actual al conjunto.

En cuanto al peinado, Alba ha llevado su larga melena hacia atrás efecto mojado y ha resaltado los rasgos de sus ojos con delineador negro. Descumbre qué rostros conocidos también han posado en la red carpet de los Premios Fotogramas de Plata 2022 en la galería que mostramos a continuación.