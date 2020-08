Los zascas de Estela Grande a Carla Barber por sus operaciones estéticas

Parecía que el confinamiento había conseguido un acercamiento entre Diego Matamoros y Estela Grande tras terminar tirándose los trastos a la cabeza por el polémico paso de la modelo por ‘GH VIP’ y ‘El tiempo de descuento’, donde tuvo un acercamiento con Kiko Jiménez que hizo estallar todo por los aires. Pero finalmente el hijo de Kiko Matamoros acabó rehaciendo su vida sentimental con Carla Barber y su relación ha avanzado a pasos agigantados.

Pero a pesar de encontrar un nuevo amor, el hermano de Laura Matamoros todavía saca a relucir los motivos de su ruptura con Estela Grande, algo que tiene a esta un poco harta. Así que parece que la modelo ha decidido empezar a tomarse la ley por su propia mano y pagar a la pareja con su misma moneda. ¿Cómo? Atacando a Carla Barber pos sus polémicos retoques estéticos.

El antes y el después de Carla Barber | Foto: Instagram

Fue a través de su canal de Mtmad y durante un vídeo en el que -aparentemente- iba a dar algunos trucos de maquillaje a sus seguidores. «Como vernos supermonas con dos cositas en la cara y cuatro productos«, comenzaba diciendo ya con cierto retintín. Acompañada de una maquilladora de confianza, la modelo iba a mostrar como conseguir lucir un rostro mejorado sin necesidad de pasar por quirófano.

«Como conseguir la mirada ‘cat eye’ sin ponernos unos hilos»

«Para que nos vean los labios mas gorditos sin necesidad de pincharnos, o cómo conseguir la mirada ‘cat eye’ sin ponernos unos hilos por aquí colgando«, decía mirando a cámara y conteniendo la risa. Unas palabras que podrían hacer referencia a un vídeo que Carla Barber compartió en su cuenta de Instagram en el que enseñaba como era el proceso de la operación de los hilos tensores cuando todavía los tenía por fuera de su ceja.

Pero la que fue concursante de ‘GH VIP’ siguió haciendo referencias a las operaciones estéticas y al hecho de no tener que someterse a ellas para lucir mejor: «Así no hay que pincharse, ¿no?«; «Ya no necesito entonces pincharme aquí«, repitió en varias ocasiones. Pero a pesar de sus continuas referencias a los retoques estéticos, Estela Grande acabó reconociéndole a sus seguidoras que cada una era libre de hacer lo que quisiese con su cuerpo: «A ver, que si os queréis pinchar, pues que os pinchéis, que no pasa nada«.

Los retoque estéticos de Estela Grande

De hecho, ella misma ha pasado sido en algún momento usuaria de los la medicina estética: «Yo con mi nariz tengo un poco de trauma, que la retoque un poco y ya me veo mejor pero aún así como no toqué el tabique a veces me la veo un poquito grande» confesó en un momento del vídeo: «En verdad todo el mundo sabe que yo me he pinchado los labios pero ya los tengo menos hinchados, así que no creo que me vuelva a pinchar«, abogando así por la belleza más natural. Sin duda, toda una lista de zascas que la nueva novia de mu exmarido habrá recogido como bien ha podido.