Lucía Dominguín, hija de Lucía Bosé, contra Lydia Lozano: «Dejad de hablar de una amistad que nunca hubo»

Tras la triste noticia de la muerte de Lucía Bosé el pasado 23 de marzo, su familia ha querido mantener el silencio de manera mediática y ha sido Lyidia Lozano, en calidad de amiga de la fallecida, la que ha contado cómo han sido sus últimos días de vida así como diferentes anécdotas que conocía por la buena relación que mantenía con ella. Pero parece que después de estos días la familia Bosé ha decidido frenarle los pies a la colaboradora de ‘Sálvame naranja’ asegurando que nada de lo que estaba diciendo era cierto.

Ha sido Lucía Dominguín, hija de Lucía Bosé, la que ha comunicado al propio programa a través de una carta el desagrado que habían causado las palabras de Lyidia Lozano en los últimos días. «El homenaje es un acto que puede llevarse a cabo con o sin ceremonia formal, pero siempre implica hacer algún reconocimiento a esa persona por algún logro particular con demostración pública de admiración y respeto hacia esa persona. Entiendo que tanto diarios, revistas como medios de comunicación quieran crear un archivo común dedicado a mi madre», empezaba el escrito.

Lucía Dominguín envió una carta al programa pidiendo respeto | Foto: Telecinco.es

Pero a pesar de la compresión de todo esto mencionado, la hija de Lucía Bosé no está dispuesta a que todo el mundo hable de su madre para aprovechar el tirón tras su fallecimiento: «He recibido mensajes de ‘amigos de mi madre’ indignados por los comentarios vertidos por la señora Lydia Lozano durante el programa ‘Sálvame Naranja’. Por favor, cesad de hablar despectivamente y negativamente de mi padre o mi madre, cesad de calumniar y de mentir sobre la memoria de ambos, cesad de dar palabras sobre una amistad que nunca hubo entre la señora Lydia Lozano y nosotros«.

Pero la cosa no se quedaba aquí y añadía: «No hemos tenido ninguna amistad con ella, jamás ha sido íntima amiga de ninguno de nosotros, ni sabe nada de nuestro entorno privado y, por consiguiente, no representa en absoluta la realidad sino más bien una fantasiosa imaginación que llegar a rozar la obsesión. Hago un llamamiento al sentido común, la solidaridad y el respeto. Primero, por la situación de todas las familias de este país y, segundo, por el respeto del que tanto queréis alardear hacía Lucía Bosé, mi madre». Con esto terminaba así un escrito que volvía a colocar en un lugar bastante crítico a la colaboradora del programa.

El archivo de Telecinco le da la razón a Lydia Lozano | Foto: Telecinco.es

Esta, que era testigo de las palabras de Lucía Dominguín desde su casa en la que cumple cuarentena, se quedaba bastante perpleja por lo que había leído: «Yo no me voy a disculpar por nada«, era sus primeras palabras: «No he hablado del padre en ningún momento y lo que he contado, puedo enseñar las fotos, los platos que me regaló pintados, las conversaciones…«. Lydia Lozano también ha querido dejar claro que no fue ella la que propuso hablar de Lucía Bosé sino que fue el programa el que contactó con ella: «Yo no he mentido en nada, yo no me tiro el pisto. Podría contar un montó de cosas que he vivido con ella y cosas que me contaba. Lo siento mucho por Lucía, creo que sabe perfectamente que conozco mucho a su madre».

La propia Lucía Bosé reconocía su relación con Lydia Lozano

Tras esto, el programa ha rescatado unas imágenes del archivo de Telecinco de las ocasiones que la propia Lucía Bosé acudió al plató de ‘Sábado Deluxe’ coincidiendo allí con Lydia Lozano. En una de esas ocasiones, la propia actriz italiana le reconocía a Jorge Javier Vázquez que le tenía mucho cariño a la colaboradora porque había sido amiga de Miguel Bosé, su hijo, y por tanto amiga de la familia. Tras esto, ambas se fundía en un fuerte y cariñoso abrazo.