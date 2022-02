Luis Miguel Rodríguez, ex de Ágatha Ruiz de la Prada, se enfrenta 3 años y 9 meses de cárcel

Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces la Torre vuelve a estar en primera plana mediática. El empresario tiene problemas con la justicia. La Fiscalía de Madrid ha solicitado el ingreso en prisión y una fianza de 500.000 euros, tal y como ha revelado El Periódico de España. Lo ocurrido tiene relación a un hecho que se remonta a 2011, por convertir 25 hectáreas protegidas en un terreno sin permiso. Tal y como consta en la denuncia, el contencioso tiene relación con el “movimiento de terreno, acometimiento de explanaciones, hormigonado de tres campas, construcción de una nave y el levantamiento de un vallado fijo”. El mismo diario asegura que el juicio está previsto que se celebre en los próximos días.

Por su parte, el ex de Ágatha Ruiz de la Prada ha explicado a Vanittis que “esto sucedió en el 2011. Compré unas tierras y el problema fue que sin mala intención y por despiste de quien lo hizo, se echaron las tierras a la parcela de al lado. Ese señor me denunció en aquella fecha por este motivo. Después, llegamos a un acuerdo y le compré sus terrenos que estaban en medio de los míos tres meses después y se solucionó todo”.

También, comenta que “la justicia siguió sus protocolos, y hasta ahora. Esas tierras son mías y, como lo solucionamos, me imagino que se archivará. No creo que haya juicio. En cuanto a Hacienda, he llegado a un acuerdo y así están las cosas. Estoy contento porque, por fin, no hará falta el administrador concursal por las deudas que tenía. Subasté parte de mi colección de coches y con eso resolví el problema de las cantidades que debía”. Es necesario recordar que, en julio de 2018, el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid declaró en concurso de acreedores a Desguaces La Torre, nombrando administrador concursal a Ubsolvia SLP.

Por aquel entonces, explicaba: “He pasado otros momentos de crisis y volver a empezar no me da miedo. Con la subasta, lo que hice fue solucionar parte de esas deudas. ¿Que me quedo sin colección de coches? Pues nada, ya compraré cuando pueda”.

Su relación con Ágatha Ruiz de la Prada

A finales de 2019 Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez comenzaban su historia de amor. Sin embargo, unos meses después a principios de 2020, justo antes de que se desatara la pandemia del coronavirus, pusieron punto final. El motivo de su sonada ruptura no fue otro que el de una presunta infidelidad por parte de él con la exactriz porno brasileña, Marcia Di Lele. Sin embargo, hoy en día mantienen una relación cordial pese a que como pareja no hayan llegado a más.