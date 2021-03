Luis Rollán a Isabel Pantoja: «me la suda todo esto»

Luis Rollán comentaba ayer por la tarde cómo su amistad con Isabel Pantoja se había roto para siempre tras contar la conversación que tuvo con la cantante.

Luis Rollán comentaba ayer por la tarde cómo su amistad con Isabel Pantoja se había roto para siempre tras contar la conversación que tuvo con la cantante. «Por mi parte se ha roto mi amistad con Isabel Pantoja. En su mano está. Las amistades no es de uno, es de dos, es bilateral».

Tras haber hecho de banderillero de la cantante, en lo que respecta a quitarle diversos toros de encima, durante toda su vida, ayer indicaba que «no me lo merezco». Además, ha explicado su posición: «A lo mejor otro en mi lugar se callaría, estaría en todo mi derecho de contar mis sentimientos, no me tengo que esconder absolutamente de nada. No puedo olvidar todo lo que hemos vivido, lo que la quiero, he sentido que no me lo merezco».

Rollán intentó hablar con Isabel indicándole que si quería hablar, que contase con él. «‘No tengo nada que hablar con nadie’» fue la respuesta de la Pantoja. Luis decía ayer «¿Yo soy nadie para ti?».

«Pasan horas y dice determinadas cosas que a mí no me parecen lógicas. Yo me siento dolido». No dudó en tildar a la cantante de «egoísta. Tengo la conciencia super tranquila. Lo único que he intentado es mediar dentro de mis posibilidades. A mí me la suda todo esto».

«Para mí es tan fea esta situación, tan dolorosa… Yo no reconozco a esta persona.Le digo de todo, todo lo que pienso, como se lo diría a un amigo. Es mi comadre y en mis malos momentos también ha estado ella».

Kiko Rivera entraba por teléfono para indicar que «como bien dices, no mereces que te traten así. Te llevo dentro de mi corazón, siempre. No llores por cosas que no tienen solución. Luis ha estado siempre, no solo con mi madre conmigo también». Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Televisión #Isabel-Pantoja #Luis-Rollán