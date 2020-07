Luis Rollán estalla contra Amador Mohedano por sus ataques y reproches

En relación a las palabras de Amador Mohedano en ‘Sábado Deluxe’ sobre Rocío Carrasco y otras declaraciones posteriores sobre las Campos, no solo Terelu Campos ha tenido que hablar, sino que también Luis Rollán ha querido mostrar su opinión en ‘Viva la vida’, donde se ha puesto de lado de las Campos.

Luis Rollán ha dicho que no se cree a Amador Mohedano y ha señalado que no entiende por qué el hermano de Rocío Jurado se ha tomado tan mal que haya dado su opinión en relación a sus declaraciones.

Problemas con Amador Mohedano

«Siempre he tenido buena relación con él y me ha sorprendido su relación. Me ha dejado unos audios que me he quedado alucinado. Dice que no entendía. Él hace una entrevista, se ponen unos vídeos y contesto. Tengo mi opinión», comentó el colaborador.

«A mí me dio vergüenza ajena lo que estaba viendo porque no le encuentro sentido«, señaló. El que me molestó fue el primer audio. Que no entiende mi actitud por el cariño que me ha tenido», señaló Luis Rollán, que se atrevió a poner en alto uno de los audios que le envió Amador Mohedano.

«Me gustaría hablar contigo para aclarar. No sé qué te ha pasado conmigo. A lo mejor es que se vende más hablando malamente«, fueron algunas de las palabras de Amador Mohedano a Luis Rollán. El colaborador se enfadó cuando escuchó que el hermano de Rocío Jurado le acusó de haberse dado la vuelta como un calcetín: «Dice que me ha dado la vuelta como un calcetín cuando le he visto sentado con Antonio David Flores. ¿Interés y dinero? A lo mejor el interés y el dinero viene por vosotros», señaló Luis Rollán.