Luis Rollán rompe su relación de amistad con Isabel Pantoja | Viva la Vida

Isabel Pantoja se gana un nuevo enemigo. Este sábado Luis Rollán se ha mostrado con semblante muy serio nada más empezar ‘Viva la Vida’. El motivo ha sido la dura conversación que mantuvo anoche con Isabel Pantoja, quien hasta hace unas horas era una gran amiga para el colaborador de televisión. Emma García, presentadora del formato, ha querido saber cómo se encuentra en estos momentos el televisivo y no ha dudado en preguntarle. “Para mí esto es muy triste, estoy muy decepcionado”, ha dicho Rollán muy decepcionado después de mantener la charla con la artista. Además, ha querido confesar que no reconoce a la persona con la que habló.

“A lo mejor otro en mi lugar daría una exclusiva contando esto, pero yo no me tengo que esconder de absolutamente nada, trabajo en este programa y como me habéis preguntado he contestado con la verdad. Por mi parte esta amistad se ha roto”, ha confesado con lágrimas en los ojos. Tampoco ha querido entrar en muchos detalles, pero Luis se ha sentido profundamente dolido. “No me merezco lo que he tenido que soportar”, ha dicho. Cuando ha sido preguntado sobre una posible influencia de Agustín sobre Isabel, el colaborador ha respondido tajante: “Cada uno es dueño de sus palabras, a mí no me ha escrito Agustín Pantoja, me ha escrito Maribel, mi comadre”.

Todo comenzó la noche del viernes cuando la intérprete de ‘Marinero de Luces’ le envió unos mensajes a Luis Rollán a través de WhatsApp. Una conversación que se alargó hasta las dos de la mañana y con la que se ponía punto final a una amistad de años. «A ella le dolió que, hace meses, mucho antes del escándalo de ‘Cantora: la herencia envenenada’, en este plató yo no saqué la cara por ella cuando un compañero la atacó», ha revelado el colaborador de programas de televisión. Además, ha querido añadir que en ningún momento hablaron de Kiko Rivera y de la brutal guerra mediática en la que se encuentran. «Yo no estoy en los platós de televisión por ti, yo llevo muchos años trabajando y no es a tu costa, no entiendo esta situación, yo solo quería saber cómo estás y cómo te encuentras…Para mí es tan fea esta situación…», ha expresado visiblemente afectado con la situación.

Durante la tarde, Kiko Rivera ha intervenido en directo y ha querido lanzar un cariñoso mensaje a Luis Rollán, que lo ha pasado verdaderamente mal en el plató. “Mucha fuerza amigo. Quedamos para llorar juntos porque esto de verdad… es increíble”, ha dicho intérprete de ‘Cicatriz’ que también está atravesando el peor momento con su madre. Antes de colgar, el hijo menor de Paquirri ha lanzado un cálido mensaje a su mujer, Irene Rosales. “Siento que tengas que pasar por esto porque no es nada agradable. Te quiero mucho, cariño. Disfruta de tu trabajo”, ha sentenciado el cantante.

Desde que se inició el distanciamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, Luis Rollán ha procurado mantenerse al margen en todo momento, ya que también mantiene una estrecha relación con el DJ. Después de sincerarse en el programa, ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación. «Si las cosas tienen que llegar a buen puerto llegarán…», ha terminado diciendo.