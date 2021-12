Luis Rollán se entera de la muerte de la madre de Isabel Pantoja

La última gala de Secret Story ha sido determinante, sobre todo para Luis Rollán. El colaborador de Viva la Vida ha sido el salvado de la semana. De esta manera, Julen se ha convertido en el expulsado, que además de dejar completamente rota a Sandra Pica se ha quedado a las puertas de la final. Rollán ha vivido su noche más intensa y agridulce porque instantes antes de que Jorge Javier Vázquez dijera su nombre para asegurarle la permanencia en la casa, le ha puesto unos vídeos muy reveladores.

El tertuliano se ha enterado en directo de la muerte de doña Ana, madre de Isabel Pantoja, que falleció el pasado 28 de septiembre a los 90 años en Cantora, residencia donde vivía junto a sus hijos, Isabel y Agustín Pantoja. Nada más ser conocedor de esta información se ha echado las manos a la cabeza y ha roto a llorar. Con la cara descompuesta no ha podido mediar palabra durante unos minutos debido a la estrecha relación que siempre le ha unido con el clan Pantoja, aunque en estos momentos no traviese su mejor momento porque se encuentra distanciado de la tonadillera.

«Yo la quería mucho. Doña Ana se ha reído mucho conmigo y yo con ella. Me ha dado mucha pena… Le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, a Agustín y a Isabel, por supuesto. Me acuerdo mucho de Anabel, de Kiko y de Isa ahora, de todos», ha comentado roto de dolor y entre lágrimas.

Eso no ha sido todo porque Luis ha podido ver también el momento en el que Kiko Rivera se sienta en el Deluxe para explicar cómo fue el encuentro con su madre tras la muerte de su abuela. «Era surrealista lo que se estaba viviendo, este distanciamiento. A mí me tocan como familia… Me alegro si esto ha propiciado que vuelvan a hablar, es que no lo sé…», ha comentado sin terminar de dar crédito a lo que estaba viendo en la pantalla.

Estas noticias llegan tan solo unas semanas después de que Irene Rosales subiera a La casa de los secretos para mandar ánimos a Luis Rollán. Durante su intervención, la mujer de Kiko tan solo se limitó a decirle al colaborador de televisión que «todo estaba bien». Sin duda, ha sido una noche llena de emociones para Luis Rollán: una salvación y demasiada información del exterior a tan solo unos días de la gran final.

La visita de Belén Esteban

Belén Esteban ha sido otra de las protagonistas de la noche. La de Paracuellos ha sido la encargada de dar una sorpresa a los concursantes, que han recibido un vídeo de sus familiares cantando un villancico mientras se iluminaba la casa. Después de este momento, la colaboradora de Sálvame ha tenido unos minutos para hablar con el presentador.

Haciendo gala de su picardía habitual, Jorge Javier no ha dudado en tirar de indirecta para poner en un aprieto a Belén, del que ha salido airosa. «Este año tienes que hacer un regalo más…», ha dicho el catalán. Entre risas Belén ha respondido: «te lo digo otra vez, no se cuántas veces lo habré dicho si lo dices por eso les vuelvo a dar la enhorabuena».

La casa dividida

Sandra Pica y Cristina Porta han tenido que hacer frente a sus discusiones. Sin llegar a un entendimiento, ambas han tomado la determinación de continuar su concurso y ser cordiales la una con la otra, ya que por el momento, parece que no va a haber ningún tipo de acercamiento porque no tienen afinidad.

Después de una noche intensa se han producido las últimas nominaciones de esta primera edición de Secret Story que han colocado a Cristina Porta y a Luca como finalistas oficiales. Por consiguiente, los Gemeliers, Sandra Pica y Luis Rollán se convierten en los nominados de la semana.