Luis Rollán y su vil traición a Isabel Pantoja: «Me preocupa la salud mental de Kiko»

“No reconozco a esta Isabel Pantoja”

> Luis Rollán se presentaba en Viva la Vida dispuesto a dejarle a dejarle las cosas claras a su gran amiga Isabel Pantoja, y es que según ha afirmado, al igual que a muchos otros, a él tampoco le coge le teléfono. Algo que le afecta mucho. “Es mi comadre, más que una amiga, y estoy bastante preocupado por ella. Es momento de dar un paso al frente. A la gente que se quiere hay que decirle las cosas como son. Siempre me he mantenido al margen, porque es una situación complicada para mí o para cualquiera que quiera a los dos. Kiko sabe lo que yo pienso del tema y donde me posiciono”, le contaba a Emma García.

“La verdad a veces duele, y yo cuando he tenido malos momentos ella ha estado ahí para mí, así que me siento en la necesidad de decírselo. Yo no la he llamado, le he escrito, porque siento que necesita tiempo y espacio. Es una situación muy desagradable”, añadía impactado, y es que el tertuliano quiere mandarle un mensaje muy claro a la tonadillera: “Reacciona, Isabel”.

“A Isabel me encantaría trasmitirle que, aunque ha tenido golpes en la vida, es una mujer fuerte. Es afortunada, tiene salud, su disco se vende, también cuenta con un ejército de fans…, así que yo le diría que tiene que coger el toro por los cuernos. Sentarse y enfrentarse a la realidad”, le aconseja Rollán a su íntima amiga, a quien asegura que ya no reconoce. Una opinión que comparte con Lolita Flores.

