Lydia Bosch revela que padece un carcinoma basal

No es cumpleaños cualquiera para Lydia Bosch. La actriz sopla hoy las velas de su cincuenta y siete aniversario y ha compartido con sus seguidores una inesperada noticia. A través de su perfil de Instagram, la intérprete ha hecho público que hace unas semanas le fue diagnosticado un carcinoma basal: “hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es cáncer de piel, pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo”, ha escrito la actriz en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece ligeramente recostada sobre un cojín con la palabra “Happy” y sin disimular los efectos de la lesión en su barbilla.

La intérprete ha querido aprovechar la ocasión para pedir que se tome conciencia sobre los riesgos que implica la exposición al sol y su influencia en el desarrollo de este tipo de enfermedades: “el principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol”, ha escrito. Lydia ha reconocido que desde muy joven se ha expuesto de una manera excesiva al sol, lo que ha provocado que ahora se encuentre en esta situación: “yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo, he hecho verdaderas burradas para broncearme y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto”, revela.

La que fuera una de las protagonistas de la inolvidable serie “Médico de Familia” ha pedido a sus seguidores que se conciencien sobre los efectos del sol en la piel y se sometan a revisiones de manera periódica: “tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores”. La actriz ha asegurado que tiene la intención de cuidarse más, así como de compartir con sus seguidores sus avances: “voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos”, ha prometido.

Lydia ha querido tener un guiño a la fecha tan especial que es hoy, un aniversario que se ha visto levemente ensombrecido por esta noticia: “ahora en nada soplaré las velas, pediré mi deseo y empezaré a leer y escuchar cada uno de vuestros mensajes. Gracias, gracias, gracias por vuestro incondicional cariño”, ha resaltado la intérprete.

Han sido numerosas las reacciones que ha generado este post de la actriz, tanto de sus fans como de rostros conocidos. María Zurita, Esmeralda Moya o Arancha de Benito son solo algunas de las personalidades que han querido comentar la publicación de Lydia o darle ‘me gusta’.

Lydia Bosch es la última de una lista de nombres que en los últimos tiempos han sufrido una dolencia similar como el actor Hugh Jackman, la periodista Mónica Carrillo, Ewan McGreggor o Melanie Griffith.