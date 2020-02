Lydia Lozano carga contra Kiko Matamoros: «Me parece que está haciendo un papelón»

Después de todo el revuelo que se ha formado tras la información falsa que Lydia Lozano insinuó en ‘Sálvame’ en la que aseguraba que ha habido una conversación telefónica entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, la colaboradora del programa se ha enfrentado al polígrafo de Conchita para hablar de esta situación y enfrentarse de una vez por todas a sus miedos. En este tema ha recibido muchas críticas de su compañero Kiko Matamoros, dando lugar a que Belén Esteban tuviera que salir en defensa de la madrileña.

Pues bien, ha sido cuando Antonio Rossi le ha preguntado qué opina sobre los comentarios que Kiko Matamoros realiza abiertamente diciendo que es mejor colaborador que ella, a lo que esta ha respondido: «A mí lo que diga Kiko Matamoros me la suda, pero desde hace mucho. Cuando dijo que se fue me dio pena y cuando le iban a operar le hablé y tal. Pero lo que me molesta de Matamoros es que él se fue del eje del mal y se vino a mi lado y ponía caras a los de en frente diciendo: ‘Qué barbaridad'».

Lydia Lozano en ‘Sábado Deluxe’/Foto: telecinco.es

La periodista ha continuado explicando las situaciones que ha vivido con el exmarido de Makoke cuando se sentaba a su lado en ‘Sálvame’: «Los de en frente erais Kiko, Belén y tú. Él refunfuñaba, tenía unas peloteras con Mila y no soportaba a Belén Esteban. No es que él me lo haya contado, es que lo decía y como él me lee el móvil pues yo cuento lo que él refunfuñaba. Entonces lo que dice ahora de que ha vuelto al eje del mal me parece un papelón y me parece que es un mal imitador de Kiko Hernández».

Lydia Lozano: «Lo que diga me la suda desde hace mucho»

Pero según la colaboradora, su comapañero de ‘Sálvame’ no solo se habría inspirado la personalidad de Kiko Hernández, sino también la de su hermano Coto Matamoros: «Yo era íntima amiga de Coto y él imitaba a Coto en ‘Crónicas marcianas’ y en todos sitios. Yo conocía a Kiko desde hace muchos años y a mí me da vergüenza que este señor mantenga que yo le hice una manualidad».

Lydia Lozano en el poli deluxe/Foto: telecinco.es

La periodista ha puesto un ejemplo para mostrar mejor que Kiko Matamoros ha imitado en todo momento a su hermano: «Luego cuando viene Sofía Suescun se levante y se vaya porque tiene respeto a su pareja. Eso es lo que a mí me fastidia porque encima estás diciendo una mentira y te has mofado. Coto también lo dijo en ‘Dónde estás corazón’ y en esta casa le dije: ‘O sois muy malos en la cama o no sé porque no me acuerdo de ninguno de los dos’. Entonces, todo lo que hacía Coto, lo hacía Kiko».