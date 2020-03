Lydia Lozano cuenta cómo se encuentra tras tener síntomas de coronavirus: «Siguiendo el protocolo»

Cuando empezó a tener síntomas que podían coincidir con los del coronavirus, Lydia Lozano rápidamente se marchó a casa y tomó las precauciones debidas. Desde allí conectó en directo con ‘Sálvame’ para explicar que los síntomas que tenía podían ser de coronavirus, pero también de alergia, por lo que era mejor aislarse.

Lydia Lozano saliendo de las instalaciones de Telecinco

«Yo pido que me hagan la prueba, a lo que me dicen que están totalmente colapsados, pero que por seguir el protocolo siga en casa«, explicaba la periodista, poniendo en conocimiento público que el personal sanitario está completamente desbordado.

Dos días después de esa conexión con el programa en el que trabaja, Lydia Lozano ha entrado vía telefónica en ‘Socialité’ para contarle a María Patiño cómo se encuentra y cómo continúan esos síntomas: «Tengo que seguir el protocolo y aquí estoy, metida en casa como todo el mundo«.

Lydia Lozano durante el primer debate de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

Entonces la periodista ha explicado que empezó con «muchísima tos» y que, hasta donde ella sabe, no está infectada de coronavirus: «No tengo el coronavirus. Al no tener fiebre no te vienen a hacer la prueba a casa. Llamé a la Seguridad Social porque tenía tos y mucosidad y me dijeron que me quedase en casa. Me han llamado todos los días unos enfermeros para seguir mi expediente», decía.

Asimismo, además de comentar cómo se encuentra ella personalmente, Lozano también ha querido aprovechar la llamada para concienciar sobre la importancia de quedarse en casa y, sobre todo, de no visitar a los mayores: «Mi madre está en casa con mi hermana. Como viven juntas, no sale ninguna. Solo sale mi hermana a hacer la compra, a por el pan y a por lo que necesiten».