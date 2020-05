Lydia Lozano estalla contra Mila Ximénez en ‘Sábado Deluxe’: «Me llamó puta y resucita niñas»

Lydia Lozano y Mila Ximénez podrían haber roto su relación para siempre. El enfrentamiento que ambas han tenido en ‘La última cena’, entre otras cosas, debido al caso Carrisi ha hecho que se distancien más aun. La colaboradora ha conectado con ‘Sábado Deluxe’ para expresar cómo se siente, diciendo: «Estoy muy caliente hoy. Estoy encendida«.

Mila Ximénez y Lydia Lozano enfrentadas/ Foto: telecinco.es

Unas de las palabras que más han dolido a Lozano han sido las siguientes viniendo de Ximénez: «No se puede ser más puta. Eres una resucita niñas», y todo por hablar de Ylenia Carrisi, la hija desaparecida de Albano y Romina. Muy molesta con todas sus palabras, ha seguido diciendo: «No le consiento que me llame resucita niñas. Sabes lo mejor, que diez minutos antes de empezar el programa me dijo que iba a escribir un blog que se me iban a saltar las lágrimas».

En todo momento ha dicho que con ella se ha portado de manera indecente: «Hay que aceptar las críticas. Fue ayer desmesurada. Es la primera vez que yo abandono un plató», y ha añadido: «Mila no tiene un pelo de tonta«. Pese a que no es normal en él, Jorge Javier Vázquez intentaba calmar los ánimos: «Lo vais a solucionar. Vais a hablar y lo vais a arreglar». Pero de momento no se sabe qué pasará entre ellas.

Lydia Lozano conectando con ‘Sábado Deluxe’/ Foto: telecinco.es

Y este no ha sido el único encontronazo de Lydia Lozano, puesto que también se ha enfrentado a Marta López en la reunión previa a ‘Sábado Deluxe’: «Me va a decir esta señorita si he hecho mal o he hecho bien. Me pareció muy mal lo que dijo». Lydia Lozano, por otro lado, hacía referencia a que Marta López dijo que deseaba cambiar la puntuación de la semana anterior de ‘La última cena’ por su marcha repentina del plató, algo que le ha molestado.

Tira y afloja

Parece que Mila Ximénez la espetó una serie de palabras porque además Lydia Lozano está sensible después de que haya vuelto a la palestra el caso de Ylenia Carrisi. «¿Y yo qué culpa tengo que haya salido el tema de Ylenia? Me parece feísimo que se vaya», dijo Ximénez al respecto. Y es que para Mila Ximénez, a Lydia Lozano siempre le encanta hacer el numerito, pero se va a cagar toda la semana.