Lydia Lozano no ha tenido coronavirus: tiene al alta para volver a ‘Sálvame’

Son muchas las personas que están teniendo que hacer frente al coronavirus, sufriendo las graves consecuencias que tiene en algunos pacientes. Sin embargo, puede haber personas asintomáticas e, incluso, que no tengan covid 19 pero sí los síntomas que han dicho que este virus provoca. Pues bien, una de estas personas era Lydia Lozano, quien lleva en casa confinada y aislada desde hace prácticamente un mes.

La colaboradora de ‘Sálvame’ lleva sin acudir al programa desde mediados del mes de marzo porque comenzó a encontrarse muy mal detectando síntomas del coronavirus. Lydia Lozano tomó la decisión de llamar a uno de los teléfonos que ha puesto la Comunidad de Madrid para atender a personas con síntomas de coronavirus y los médicos le recomendaron que se aislara en casa para prevenir.

Lydia Lozano contando que puede volver a ‘Sálvame’ | Foto: telecinco.es

Lydia Lozano ha ido conectando con ‘Sálvame’ a través de vídeollamada en múltiples ocasiones y, aunque al principio se le podía ver con una cara que indicaba que se encontraba mal, poco a poco se la podía ver mucho más recuperada. De hecho, el propio Jesús Sánchez Martos, médico de confianza del programa de las tardes durante esta pandemia, ha estado siguiendo de cerca el caso de la colaboradora y, según pasaban los días, aseguraba que Lozano estaba mucho mejor.

Un susto y a seguir hacia delante

Ha sido casi un mes lo que Lydia Lozano ha permanecido alejada de su querido plató de ‘Sálvame’, pero ahora la colaboradora tiene el permiso para poder volver a trabajar. En una de las conexiones con el programa, Jorge Javier Vázquez aseguraba que tenía que contar algo que le hacía mucha ilusión y era que su compañera podía volver al plató. «Soy muy aprehensiva, me da pavor romper el caparazón», decía Lydia Lozano.

Lydia Lozano durante el primer debate de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

La colaboradora explicaba que, además, no ha pasado el coronavirus, sino que resultó ser una gripe: «Me dieron el alta porque he seguido todos los protocolos. Tuve una gripe súper heavy. Cuando presenté el alta en el programa me empezaron a llamar. Antonio Rossi me ha dicho que salga, os veo a todos que estáis ahí, fenomenal, que me dais la vida. Ayer me hice una prueba de que ni lo he pasado ni soy inmune, estoy como todos vosotros», revelaba Lydia Lozano. Todo ha quedado en un susto.