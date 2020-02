Lydia Lozano se derrumba en el ‘PoliDeluxe’: «Esto no compensa por el daño que le hago a mi familia»

Lydia Lozano se ha sometido a un ‘Poli Deluxe’ para desmentir a todos aquellos que ponen en duda su profesionalidad. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha visto envuelta en una polémica por haber dado una información falsa acerca de la relación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Lydia Lozano aseguró que José María Franco le había contado que Rocío Flores había estado manteniendo conversaciones a escondidas con su madre, Rocío Carrasco, a través del Whatsapp, a pesar de que llevan años sin hablarse.

Lydia Lozano se derrumba en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Esta información fue rápidamente desmentida por Antonio David Flores y seguidamente por la propia Rocío Flores. Sin embargo, la insistencia de Lydia Lozano por demostrar que la información que estaba dando era cierta ha supuesto que sus compañeros duden de su profesionalidad por haberse dejado engañar. Por este motivo, la colaboradora de ‘Sálvame’ se sometió al ‘Poli Deluxe’ donde se derrumbó en cuanto le sacaron el tema. «¿Estás encantada con el protagonismo que te está reportando toda esta historia?«, le preguntó María Patiño.

Antonio Montero y Lydia Lozano en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

«Aquí se me puede ver que disfruto, que se hace audiencia, pero luego… Mi madre con 91 años se tuvo que tomar un lexatin, con el daño que hago a mi familia, con el daño que ya le hice, no compensa… Yo tendría que estar loca para que valieran la pena estas noches sin dormir», contestó Lydia Lozano entre lágrimas. «No estoy buscando protagonismo, estoy afrontando el problema. ¿Cómo no me van a doler que digan que no soy periodista si mis padres me pagaron la carrera para que fuera feliz?», dijo indignada la colaboradora de ‘Sálvame’ ante las acusaciones de sus compañeros.

Antonio Montero y Lydia Lozano, enfrentados

Pero eso no fue todo, sino que durante el ‘Sábado Deluxe’ Lydia Lozano también tuvo un enfrentamiento con su compañero Antonio Montero quien daba a entender que Lydia Lozano no era la víctima sino que es quien ha engañado a todos soltando la noticia falsa: «Si Antonio David no hubiese dado el nombre de tu fuente lo seguirías ocultando. Quieres hacer que te han metido un gol pero eres tú la que nos has querido meter un gol a todos los demás«.

Por su parte, Lydia Lozano, harta de que se cuestionen sus intenciones y su profesionalidad, ha estallado contra Antonio Montero quien además aseguraba que él también tiene un padre de 91 años que sufre cuando ve injusticias como la que según Atonio Montero, había cometido Lydia Lozano con Antonio David Flores. «Yo pido perdón pero no voy a decir nada más porque tu argumento me parece absurdo», sentenciaba Lydia Lozano.