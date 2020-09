Lydia Lozano se rompe al recordar la peor tragedia de su vida en ‘Mi casa es la tuya’

Lydia Lozano ha tenido una vida muy plena y feliz, pero también ha sufrido mucho. Lo ha pasado muy mal en varios momentos de su vida, pero sin duda el peor de todos fue cuando tuvo un accidente de tráfico en el que murió su novio de entonces, Juan Carlos Pérez, la persona que le introdujo en el periodismo del corazón.

Lydia Lozano se derrumba al recordar la muerte de su novio en ‘Mi casa es la tuya’ | Foto: Telecinco.es

«Venía de haber un reportaje de París, el recogí con el coche: ‘vámonos a Torrelodones a tomar algo y a celebrar’. Veníamos de Torrelodones, se metieron unos tíos, con tan mala suerte que caímos a un barranco porque había obras. Él salió disparado y yo acabé con la cara en el motor. Con tan buena suerte que los que venían detrás, íbamos mucho a un bar que iban jugadores de béisbol: ‘Ese es el coche de Lydia, hay dentro alguien’, y me sacaron, pero a Juan Carlos no», recordó muy emocionada la periodista.

«La familia nunca me llamó pensando que era yo la que conducía. Un día contando una anécdota de Juan Carlos me llamó la hermana y me dijo ‘Perdona'», señaló la colaboradora de ‘Sálvame’. «Haber estado tantos años pensando, cuando veo un accidente y pienso: ‘pobrecita la que se queda’. Parece que carga con la culpa. ¿Por qué no me llaman? Que además aunque hubiera conducido yo tampoco hubiera tenido la culpa. Fueron unos borrachos que irían completamente pedo«, manifestó.

Lydia Lozano, muy emocionada en ‘Mi casa es la tuya’ | Foto: Telecinco.es

«Me marcó mucho. Fue en 1986. Se me quemó la cara, el brazo lo tengo más corto, estuve escayolada 9 meses con el brazo por dentro y dormía apoyada en la biblioteca de casa para que la costra de la cara se cayese. No tengo cirugía ni nada. Mi madre me daba vaselina todas las noches», señaló Lydia Lozano.

Su anécdota con Rocío Jurado

La colaboradora recordó también que enseguida volvió a trabajar y que una vez entrevistando a Rocío Jurado le dijo que iba muy lenta, a lo que Lydia Lozano le respondió que estaba perjudicada y que estaba escribiendo con la izquierda.