Lydia Lozano y el caso Ylenia, el nuevo clavo ardiendo de Telecinco

Telecinco no dice nada del ERTE que ha presentado, a pesar de haber trincado 5 millones de euros de todos los españoles, y ya no sabe qué hacer. Hace años, a las localidades costeras iba una compañía de teatro que representaba una obra distinta cada día. La cadena parece haberse abonado a este modus operandi para reponer uno de sus clásicos de hace 15 años: el caso Ylenia Carrisi.

Ayer en Socialite, Jimmy Giménez-Arnau comentaba que Albano y Lydia llegaron a un pacto para no hablar más del tema e incluso hicieron las paces. También denominó «alcohólica y fumada» respectivamente a la abuela y a la madre de la desaparecida. Tras sus palabras, llegó, en Sábado Deluxe, el polígrafo de Mikel Barsa.

El que, según él, es expresentante de Albano, solo le representó una vez. Ayer aprovechó la ocasión para indicar que «Albano me debe 35.000 euros desde hace años, pero no me los paga. No paga a nadie, es un golfo y un mentiroso patológico». En un giro dramático de los acontecimientos, que diría Fermín Trujillo, incluso añadía que el problema del caso es que a Lydia no la dejaron investigar.

Albano «amenazó con demandar al exrepresentante si no dejaba de hablar de Ylenia» según Barsa. Su polígrafo no fue tan contundente como se esperaba, pero sí aprovechó la coyuntura para comentar que le gustaría decir quién fue la fuente de Lydia en el caso.

Es decir, ayer se cumplía unos 10 días desde que esto comenzó con el único objetivo de quitarle espectadores a Pasapalabra. Sin anunciantes y con el prestigio destrozado, Sálvame se enfrenta a otra semana de cebos a partir de las 20 horas y de trucos diversos para intentar mantener al espectador pegado a la televisión. A ver quién va a ver el programa en esta nueva fase de desconfinamiento.

