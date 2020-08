Lydia Lozano:«no me he llevado un duro de Camilo Blanes»

Se comenta, sin base alguna, que Lydia Lozano se ha llevado 400 000 euros de comisión de la herencia de Camilo Blanes. Ella lo niega rotundamente. En Sálvame, tierra del compañerismo más fraternal, incluso indican que de dónde ha sacado Lozano el dinero para pasar sus vacaciones en un yate.

«Que yo tenga amigos con dinero no quiere decir que yo robe dinero para subirme a un barco» comentaba la antedicha no sin parte de razón.

Todo lo que está sucediendo le parece indecente e incluso insta a la madre de Camilo Blanes a que «saque los papeles, a ver dónde está mi firma, pero no los van a tener. Como vuelva a decir que me he llevado un duro de la herencia, de parte de los abogados o de lo que sea, te digo que la demando».

«En la vida me he llevado un duro de Camilo Blanes» comentaba. Lo malo es que Lourdes Ornelas comenta en Lecturas que «Confié en Lydia Lozano, a quien pedí ayuda para que me consiguiera el billete de avión para que mi hijo pudiera viajar a España a estar presente en la capilla ardiente de su padre».

«A cambio de un billete de avión de 1.500 euros, se han llevado 400.000.Mi fallo ha sido confiar. Confié en Lydia Lozano y en una persona de su confianza, que me pareció encantadora. Nos compró un billete de avión que ha sido el billete más caro del mundo». El escándalo está servido, de ti depende que conozcamos tu opinión al respecto.

