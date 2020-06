Macarena, novia de Rafa Mora, nueva concursante confirmada de ‘La casa fuerte’

‘La casa fuerte’ promete ser uno de los concursos más divertidos del momento. Telecinco ha apostado por este formato después de que ‘Supervivientes 2020’ haya llegado a su fin y poco a poco ya se van conociendo los primeros nombres de los y las concursantes que van a participar en el reality. Con Jorge Javier Vázquez, Sonsoles Ónega y Nuria Marín al mando, se avecina un programa curioso con personajes muy conocidos.

Hasta el momento se creía que solo se iban a ir confirmando parejas de concursantes, pero lo cierto es que también se están empezando a dar nombres individuales. Se desconoce si ocurrirá como en ‘GH DÚO’, que aunque entraran concursantes separados, se encontraban con alguien que tenía relación con él, bien fuera en el presente o en el pasado. Las parejas, hasta el momento, son de lo más variopintas, pero las personas en solitario también son muy sorprendentes.

Macarena, nueva concursante confirmada | Foto: telecinco.es

‘Sábado Deluxe’ ha sido el programa elegido para confirmar un nuevo concursante y la sorpresa ha sido mayúscula: Macarena, la novia de Rafa Mora. Precisamente el colaborador se encontraba en el momento que han anunciado su participación y se ha levantado a aplaudir muy contento por la oportunidad que le han brindado a su pareja: «Estoy muy orgulloso de mi pareja, me hace la misma ilusión que si fuera yo el que viviera la experiencia. Va a aportar mucha frescura».

Un poco preocupado

Rafa Mora no ha podido ocultar su inquietud por la participación de Macarena en ‘La casa fuerte’. La joven va a entrar en solitario pero está claro que dentro de la casa tendrá una pareja que todavía se desconoce. «Me inquieta, se hace la oferta a Macarena. Me llama ella y me lo dice. Desde ese momento me empecé a preocupar. A mí me gustaría que no hiciera buenas migas con María Jesús y su mamá», puntualizaba el extronista.

Rafa Mora explica cómo se lo ha tomado | Foto: telecinco.es

Tras conocer el nombre han puesto un pequeño repaso a la historia de amor con Rafa Mora y han hecho especial hincapié en la supuesta infidelidad de Macarena con Giancastro, una expareja que salió en ‘Sálvame’ hace tiempo. «Estoy muy orgulloso de haberme dado una segunda oportunidad con Macarena. Nos comprometimos aquí y si no hemos podido dar el paso ha sido por todo lo que ha ocurrido». ¿Recordar a la expareja quiere decir que será su pareja? Habrá que esperar.