Macarena tras su paso por ‘La casa fuerte’ como pareja de Labrador: «Lo he pasado muy muy mal»

Después de haber recibido en el plató de Telecinco a María Jesús Ruiz y su madre Juani Garzón, Jorge Javier Vázquez ha recibido a Macarena y Labrador, la otra pareja de ‘La casa fuerte’ que se ha quedado a las puertas de la gran final del concurso.

Antes de que ella pudiera hablar, Rafa Mora, conteniendo las ganas de correr a abrazar y besar a su chica, le dedicó unas bonitas palabras, además de contarle que ha superado la prueba de acceso a la universidad con notable y, por tanto, en septiembre empezará sus estudios universitarios: «Te has encontrado sola, te has apoyado en Yola y en Leticia. No era tu reality, nos equivocamos y era una casa de locos, pero bueno. En otro reality se hubiera apoyado como se apoyó a Jorge», ha comentado.

Rafa Mora emocionado al ver a Macarena / Telecinco.es

Y cuando le ha tocado contestar a ella, Macarena no ha escondido, como había ya en alguna que otra ocasión, lo mal que lo ha pasado, principalmente por tener a Labrador de compañero y porque creía que iba a tener más apoyo por parte de Iván: «Me han hecho de todo pero siempre he mantenido la buena educación que me han dado mis padres, siempre. A mí Rafa me hace sentir la mujer más especial y bonita del mundo, me cuida, me ama y me protege, todo slos días me recuerda lo bonita que soy y estoy muy orgullosa de ti y te amo porque tienes los mejores valores que se pueden tener. «.

Labrador: «Macarena es muy buena chica»

Labrador, por su parte, ha comentado que todos, en mayor o menor medidad, lo han pasado «muy mal, el agobio mental era brutal a veces«, desmintiendo haber tirado un refresco a Macarena, a la que considera «muy buena chica y el único problema que he tenido es que se reía con las personas que se reían de mí y le dije pues deja de ser mi pareja y amiga de concurso».

Labrador hablando de Macarena / Telecinco.es

Asimismo, el de ‘Gandía Shore’ ha asegurado que sus más y sus menos con su compañera no han tenido «nada que ver con mi enemistad con Rafa Mora porque entré con ganas de estar con Macarena y pienso que es muy buena niña. Y una cosa que me ha gustado de que se juntara con Maite es que al menos ha sacado el carácter». Eso sí, su relación con el colaborador de ‘Sálvame’ parece que no tiene vuelta atrás: «Yo creo que no».