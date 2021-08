Macu: ¿Qué pasó con Pepa Rus tras su salida de «Aída»?

Pepa Rus nos conquistó a todos con su participación en la serie de Telecinco Aída. La actriz interpretaba a ‘Macu’, uno de los personajes más graciosos y queridos de la serie. Desde que en 2014 la comedia protagonizada por Carmen Machi llegara a su fin, hay a muchos de los actores a los que se ha perdido la pista. No es el caso de Pepa Rus. Ella sigue con su carrera de actriz y ahora está de gira con su monólogo teatral ¡Viva la Pepa!.

“Aída me dio la fama, pero yo sigo poniendo lavadoras”

>Pepa Rus sabe separar el trabajo y la vida. Ella misma se define como una “persona normal que tuvo suerte”. La actriz es de Cádiz y se mudó a Madrid en busca de una oportunidad, con la misma ilusión y ganas de trabajar que tiene ahora. Y vaya si la tuvo, le llegó por sorpresa, pero se incorporó a la serie Aída como ‘Macu’. Estuvo haciendo ese papel durante siete años y 134 episodios. También ha admitido que le “encantaría volver a meterse en la piel de ‘Macu’ para una posible, aunque de momento irreal, película o spinoff de Aída”.

“La gente me sigue llamando ‘Macu’ por la calle” apunta Pepa Rus entre risas a Diez Minutos. A la gaditana le da risa recordarlo, pero guarda muy buen recuerdo de su larga etapa en la serie porque “gracias a ‘Macu’ he hecho muchas cosas”. De hecho, asegura que aún tiene “mucho contacto con la gente de Aída” pero es muy difícil coincidir con ellos porque “todos tienen carreras exitosas”.

Y ella no es menos, Pepa ha hecho cine, teatro y televisión. La actriz, después de Aída, hizo pequeños cameos en muchas series españolas. En 2015 consiguió el papel de ‘Secun’ en Gym Tony, con el que seguimos tronchándonos de la risa. Y es que ella misma admite que “el drama me encanta, pero estoy muy a gusto haciendo comedia”. Es por eso ahora mismo está en una de las series más vistas de nuestra televisión La que se avecina.

Al teatro con Pepa Rus: ¡Viva la Pepa!

> Como a muchos actores y actrices, a Pepa Rus le encanta el contacto directo con el público, por eso le encanta hacer teatro. “Desde pequeña quería ser artista”. A hecho muchas obras al lado de grandes compañeros de profesión, pero con ¡Viva la Pepa! es la primera vez que se enfrenta al escenario ella sola. Algo que, según cuenta en la entrevista a DiezMinutos, “impone mucho porque no tienes en quién apoyarte”.

Es su primer monólogo teatral y como no podía ser de otra forma es cómico. Es una obra de su amigo y director Juan Luis Iborra que trata de “retratar una sociedad codiciosa por crear héroes con pies de barro y unos políticos que no cumplen u olvidan lo que prometen”. “La primera vez que lo hice, creí que me moría” apunta Pepa, pero también admite que se emocionó al ver la acogida de la gente y el aplauso que la dedicaron al finalizar.

Es algo nuevo, pero Pepa Rus no se aburre porque, a pesar de que es un monólogo estudiado y muy preparado, “cada noche es diferente”. Ella disfruta en el escenario y se mete en el papel. Admite que el público hace mucho, y que si está más receptivo se “atreve a hacer cosas”. Rus cree que el mensaje de su función es que “cada uno tiene que decidir por sí mismo” sin dejar que otros tracen el camino, con una premisa: “tus amigos, los de verdad, son los de siempre”.

La Pepa Rus más íntima

>Pepa es muy reservada, no sabemos mucho de su vida y tampoco alardea de su felicidad en las redes sociales. Ella separa el trabajo de su vida privada. Sin embargo, sabemos que hace dos años que la vida de Pepa Rus cambió radicalmente. En 2019 nació su primera hija, Lola que ahora tiene dos añitos y en las navidades pasadas llegó a su vida su segundo hijo, Diego.

“La maternidad me ha cambiado, ahora estoy en otro punto de mi vida y las prioridades han cambiado de sitio” apunta la actriz a la revista DiezMinutos. Ahora que empieza la gira con su monólogo por toda España y separarse de sus pequeños no va a ser fácil, aunque duda si llevárselos con ella. Si al final decide pasar ese tiempo con ellos, seguro se queda tranquila porque se queda con ellos Sergio, su pareja desde hace once años y “mayor crítico y mayor apoyo” como ella le define.