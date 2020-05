Madame de Rosa se retracta y confirma que sigue teniendo coronavirus: «Mi enfermedad sigue activa»

El pasado 24 de marzo Ángela Rozas, más conocida en las redes como la influencer Madame de Rosa, confirmaba que había contraído el Coronavirus tras volver a trabajar como enfermera de pacientes con covid-19. Desde entonces han pasado 49 días y, aunque recientemente ella misma había confirmado que ya no tenía coronavirus pero seguía padeciendo algunos síntomas como la fiebre, los resultados de las últimas pruebas médicas a las que se ha sometido ha determinado lo contrario.

«La semana pasada me hicieron la PCR, que te meten el palito por la nariz y la boca, y di negativo», explica a través de los stories de su cuenta de Instagram: «Pero como sigo con fiebre, el médico ha decidido hacerme la serologia en sangre, que no es el test rápido, que es sacarte sangre», añade.

Ángela Rozas estuvo trabajando de enfermera con pacientes de covid-19 | Foto: Instagram

Fue esta segunda prueba la que le ha dado más información sobre el estado de su cuerpo tras el coronavirus. Según explica a sus seguidores, en esta prueba «Te salen los anticuerpos IGM y IGG«. Los primeros de ellos, los IGM, son los que dan a conocer «si tienes la enfermedad activa, si la has pasado o si no la has pasado»; y los segundos, los IGG, «si has creado anticuerpos contra esa enfermedad como si te hubieras vacunado y fueras inmune».

Y los resultados de unos y otros serían los que pueden llevar a equívocos: «Los IGG me había salido que tenía anticuerpos. Pero ayer la IGM me salió positivo, que mi enfermedad sigue activa«, aclara. Eso sí, la influencer y enfermera ha querido dejar claro también que en su caso «el positivo es muy en el límite y mi carga vírica sería muy baja«. Ángela Rozas explica que ante el coronavirus, aunque el ser inmune es una buena noticia, hay que tener cuidado igualmente porque «un mes después» puede que desaparezca «y dejas de serlo».

Le han detectado un problema en la sangre a raíz del coronavirus

Aprovechando la ocasión, Madame de Rosa ha querido explicar también otro problema que le había sido detectado a raíz de tener el coronavirus y que consistía en una «alteración en un factor de coagulación de la sangre». «Es decir, que le civid-19 me ha afectado un factor de la sangre que me puede provocar coagulos», añade. Para poner solución a esto, tendría empezar con un tratamiento o caminar mucho, algo que estuvo haciendo durante los últimos días desde que había dado negativo pero que, ahora con el positivo de nuevo, no podría realizar para seguir la normativa en plena pandemia: «Estoy rayada», confesaba.

El un intento de mantener la tranquilidad de todo sus seguidores, Madame de Rosa aclaraba que todo esto lo contaba públicamente para que aquellos que la siguen y están teniendo los mismos problemas que ella vean que no son los únicos, que hay más gente a la que les pasa y que los médicos están poniendo todo el esfuerzo para tener esta enfermedad todavía desconocida lo más controlada posible.