Madame de Rosa sigue con coronavirus: «Tengo la piel brotada y sigo con fiebre 30 días después»

Cuando empezó el colapso de los hospitales por el coronavirus y los sanitarios empezaron también a caer enfermos, con lo que eso suponía para los afectados por el virus que requerían hospitalización, Madame de Rosa no lo dudó ni un segundo y retomó su profesión de enferma. Diez días después de anunciar su vuelta al hospital anunciaba con tristeza que le habían dado de baja tras haber dado positivo en COVID19.

Madame de Rosa mostrando las secuelas de la COVID19 / Instagram

La propia influencer dio la noticia nada más salir del Hospital La Paz de Madrid con la mala noticia de que tendría que retirarse un tiempo antes de poder volver a ejercer su trabajo como sanitaria. Un mes después de ese positivo la it girl prosigue en casa combatiendo el virus.

A través de su cuenta de Instagram Madame de Rosa ha ido contando a sus seguidores cómo ha sido su evolución. Una evolución repleta de altibajos, con días mejores y días mucho peores. Así se lo ha contado también a Susanna Griso en ‘Espejo Público’: «Hay días que bien y otros que estoy anímicamente más baja y me siento débil y un poco culpable«.

Madame de Rosa, un mes luchando contra la COVID19

No obstante, y a pesar de ser ella la que decidió ponerse en el primer frente de batalla cuando comenzó la alerta sanitaria, la influencer no se ha arrepentido ni un instante de volver a vestirse de enfermera: «A pesar de todo lo que estoy pasando, quiero deciros que tomar la decisión de ir a trabajar a La Paz es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Volvería sin dudarlo», escribía en Instagram.

Madame de Rosa en ‘Espejo Público’ / Twitter Antena 3

Un mensaje al que acompañó una fotografía en la que pueden apreciarse algunas ronchas en cara, una especie de dermatitis que le ha salido a raíz de su positivo: «Esta es la cara con la que me he levantado hoy, sin filtros ni censuras. Tengo la piel brotada, sigo con fiebre después de 30 días y esta noche acabo mi tratamiento con el Dolquine que no parece haberme ayudado mucho. Mañana tengo que volver a que me valoren los médicos»