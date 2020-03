Madame de Rosa, sobre su primer día como enfermera de pacientes con coronavirus: «Acabo agotada»

España se encuentra atravesando posiblemente una de las etapas más complicadas durante la crisis social y sanitaria originada por la pandemia del coronavirus. Los hospitales de toda España están desbordados de pacientes y consultas médicas por posibles contagios del covid19 y el personal médico no es suficiente para cubrir de manera eficiente la demanda. Por este mismo motivo desde muchos de esos centros se está pidiendo a personas cualificadas que manden su currículum para nuevo puestos de trabajo.

Ante esta situación y tras hablar con una antigua compañera, la influencer española Ángela Rozas (conocidas en internet como Madame de Rosa) decidió mandar su currículum al Hospital de La Paz en Madrid en donde estaban buscando personal. Tal y como ella explicó en su cuenta de Instagram, 45 minutos después ya la estaban llamando para contratarla: «He tomado la decisión porque desde la semana pasada, cuando empecé a ver que la cosa se ponía más seria, era algo que tenía todo el rato en la mente«, aseguró.

Ángela Rozas trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid | Foto: Instagram

«Voy a trabajar en una planta habilitada toda con gente infectada de coronavirus«, explicaba Ángela Rozas un tanto asustada porque sabía que esto era una exposición directa con el propio coronavirus: «Al principio me daba miedo sobre todo por mi familia, por exponerles a la enfermedad«. Pero la influencer también era consciente de que ahora es momento de pensar y ayudar a los que más lo necesitan: «Me sentía en la obligación moral de hacerlo. Es un poco egoísta por mi parte porque sé que si no lo hago no me voy a sentir bien y silo hago me voy a sentir mejor».

«Lo que peor llevo es ver a los enfermos solitos»

Este vídeo lo compartió el domingo 15 de marzo y unas horas más tarde, el lunes 16, se visitó con el traje blanco y la mascarilla y empezó su nuevo trabajo como enfermera. Fue 24 horas más tarde cuando volvió de nuevo a las redes sociales para compartir un par de stories para agradecer a sus seguidores todos los mensajes de apoyo y preocupación que había recibido tras dar el anuncio: «Gracias a todos por preguntas, todo va bien».

También aprovechó para contarles cómo se encontraba tras las largas horas de trabajo en el hospital: «Acabo física y mentalmente agotada. Es muy, muy duro por la cantidad de trabajo, por la escasez de material y, sobre todo, lo que peor llevo es ver a los enfermos solitos sin el apoyo y el cariño de sus familiares. Me da mucha pena verles graves y solos», y animaba sus seguidores que pudieran tener algún familiar enfermo en esta situación: «Sabed todos los que tengáis familiares enfermos que les cuidamos con todo el cariño del mundo«. Tras este mensaje, mostraba una fotografía de su tarjeta de enferma.