Madame de Rosa vuelve a trabajar como enfermera para luchar contra el coronavirus

Ha sido mediante un vídeo que ha colgado en su perfil de Instagram donde Madame de Rosa ha anunciado a sus seguidores que durante las próximas semanas no podrá subir contenido de moda como acostumbra. El motivo es que va a volver a ejercer como enfermera en el hospital La Paz de Madrid para contribuir a la crisis sanitaria en la que se encuentra España causada por el coronavirus.

«He tomado la decisión porque desde la semana pasada era una idea que rondaba por mi cabeza. Cuando empecé a ver que la cosa se ponía más seria era algo que tenía todo el rato en mente», ha reconocido frente a la cámara. «Recibí un mensaje de una compañera enfermera que me dijo que hacía falta personal sanitario y bueno, mandé mi currículum al hospital La Paz y a los 45 minutos obtuve respuesta«, cuenta Madame de Rosa.

En riesgo por una buena causa

«Voy a trabajar en una planta habilitada toda con gente infectada de coronavirus«, confesaba Ángela Rozas mientras reconocía que ha sido una decisión que le ha costado tomar, ya que ha sentido miedo por la situación. «Al principio me daba miedo sobre todo por mi familia, por exponerles a la enfermedad«, ha reconocido mientras se emocionaba.

Durante los tres minutos de vídeo se puede ver a una Madame con rostro serio y muy concienciada ante la situación en la que estamos viviendo ahora mismo. «Me sentía en la obligación moral de hacerlo. Es un poco egoísta por mi parte porque sé que si no lo hago no me voy a sentir bien y si lo hago me voy a sentir mejor», alegaba en su explicación mientras reconoce que venció al miedo que se apoderó de ella durante unas horas.

Madame de Rosa en la fiesta de presentación de la colección Kenzo x H&M

Asimismo, de la misma manera que Madame de Rosa ha contribuido con su acción a esta crisis sanitaria que estamos viviendo, España necesita que todos los ciudadanos aporten también el suyo. La mejor manera de hacerlo es contribuir al movimiento #yomequedoencasa, manteniendo una higiene de manos continua y no creando histeria, solo así España podrá vencer al virus.