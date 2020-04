Maestro Joao desvela que Adara quería tener un encuentro secreto con Gianmarco mientras ‘lo arreglaba’ con Hugo

‘Viva la vida’ ha analizado la entrevista de Adara en ‘Sábado Deluxe’ y ha contado con la presencia de Maestro Joao, que ha decidido contar una cosa que se había estado guardado todo este tiempo por fidelidad a esa persona que consideraba su amiga. «Tengo cosas calladas porque le falta mucha información a todo el mundo. ¿Sabes por qué lo tengo? Aunque parezca que no, he respetado mucho a Adara. Lo que ella no tuvo en despellejarme y destrozarme mi concurso con mentiras horrorosas, yo sí lo he tenido a día de hoy», decía el vidente, decidiendo guardar silencio pero solo unos minutos más…

Y es que Joao ha desvelado que las famosas fotos que borró Adara no las borró porque se lo pidió Gianmarco, que las borró porque se lo pidió Hugo y de ahí ha contado todo: «Las fotos las borra estando Gianmarco dentro de ‘El tiempo del descuento’. Se lo pide Hugo porque ella se está viendo con Hugo. Ella no tiene ninguna gana de entrar en ‘El tiempo del descuento’. De momento Adara las voy a guardar porque estoy esperando ese perdón, yo a esa chica la quiero muchísimo. Lo primero que hizo fue bloquearme a mí al salir del plató, ¿estamos locos?».

Y con ese enfado más que patente, el Maestro ha desvelado que él guarda todas las conversaciones que mantuvo con Adara desde que se empezó a rumorear que Telecinco iba a hacer ‘El tiempo del descuento’ hasta que llegó el inicio del reality: «En ese paréntesis, yo tengo las conversaciones, ella está intentando arreglar una relación pero a través de mí intentando tener un encuentro oculto con Gianmarco. Ella espera la fecha de que Hugo se vaya a ‘Supervivientes 2020’ para poder hacer su cometido mientras él estuviera en ‘Supervivientes'».

En ese momento desde el plató del programa presentado por Emma García han querido recordar que eso fue precisamente lo que Hugo Sierra en una conversación que tuvo poco después de llegar a Honduras. En la palaba el aventurero insistó en diversas ocasiones en que quiso retomar su noviazgo «hasta el último momento». Un testimonio que se corroboraría con esta confesión del Maestro Joao y con la frase que le permitió leer a Isabel Rábago de la conversación: «Quedamos en un sitio secreto«.

Ante ello, Pilu, la tía de Adara, que estaba en el programa vía Skype, ha querido aclarar que su sobrina en ningún momento quiso retomar su relación de pareja con Hugo, pero sí trató de estar bien con él por el bien del hijo que tienen en común: «No vuelven pero sí intentan estar bien. Yo sé que hay un acercamiento y cuando va a entrar en ‘El tiempo de descuento’ sí que ella tiene claro que no quiere saber nada de Gianmarco. Pero una vez que entra dentro se le va de las manos y sale lo que sale».

No obstante, Kiko Matamoros ha querido hacer hincapié en el vocabulario empleado: «Es un acercamiento a Hugo que cuaja en una promesa de que van a volver juntos. Pero Hugo dice que públicamente no lo digan porque necesita tiempo para asimilarlo. Pero sí hay un compromiso de Adara de seguir siendo una familia. Y mientras cuaja ese acuerdo ella por otro lado sigue queriendo tener la puerta abierta con Gianmarco. La palabra es acuerdo, no acercamiento«.