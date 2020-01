Mahi Masegosa confirma en ‘Sábado Deluxe’ que se casa: «Me quiero casar de blanco impoluto y con la peluca azul»

Mahi Masegosa se convirtió en una de las grandes protagonistas de ‘Supervivientes 2019’ gracias a su simpatía y a muchos de los zascas llenos de humor que les lanzaba a algunos de sus compañeros. Desde que participó en este reality la vida de la diseñadora ha cambiado por completo. Se trasladó a Madrid junto a su chico Rafa y ahora vive como influencer gracias a las redes sociales, algo que le ha llevado a conseguir hacerse todos los retoques que tanto tiempo quería hacerse: rinoplastia, aumento de pechos y pómulos.

No obstante, esta nueva vida no es lo único por lo que la andaluza está feliz y es que Masegosa ha confirmado en ‘Sábado Deluxe’ que se va a casar: «Me pidió matrimonio en Córdoba, bajo el Cristo de los Faroles», explicó la diseñadora que además contó que su novio es muy romántico y la conoce perfectamente ya que ese es su lugar favorito de la ciudad. Pero este no fue el único detalle que le preparó su prometido para su pedida de mano, también le pidió a un amigo que fuese a tocarles la canción favorita de la exconcursante, ‘Hurricane’ de Bob Dylan.

Mahi en ‘Sábado Deluxe’| Foto: Telecinco.es

De momento la diseñadora no tiene fecha para la boda, pero lo que sí que ha confirmado es que ya se ha probado varios vestidos de novia pero no le han convencido ninguno por lo que ha optado por hacerse el vestido ella misma: «Sé que me quiero casar de blanco impoluto y con la peluca azul, pero al final he decidido hacerme el vestido yo misma porque todo lo que me ponen me parece poco», explicó la exconcursante de ‘Supervivientes 2019’.

La nueva vida de Mahi

Asimismo, Masegosa ha contado en el programa que se encuentra en el mejor momento de su vida al haberse mudado a Madrid con su chico: «Me he mudado con mi novio, estamos viviendo en Alcalá de Henares», explicó la andaluza muy ilusionada con la nueva etapa que está viviendo. Pero eso sí, ha dejado claro que aunque se vaya a casar no está pensando en tener hijos, al menos de momento: «Antes que un niño prefiero un perro», aseguró la diseñadora.