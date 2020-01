Maialen y Bruno (‘OT 2020’) tienen a escondidas una conversación subida de tono

La pasada madrugada del lunes 27 de enero tenía lugar ‘El chat de OT’ tras la segunda gala de ‘OT 2020’. Fue durante este espacio cuando se conoció que Bruno, uno de los 16 concursantes, tenía una relación sentimental con otra joven que se había presentado también a los castings del programa. Una relación que este llevaba en secreto y que dejó de serlo en cuanto su novia mandó un vídeo al programa. Lo que nadie se esperaba era que esa relación iba a empezar a pender de un hilo en cuestión de horas en cuanto las cámaras del canal 24 horas captasen una conversación encriptada entre Bruno y Maialen a través de símbolos en un papel en blanco.

Todo ocurría 24 horas más tarde de la gala, la noche de ese mismo lunes. «Espérame en mi cama que la tuya no me gusta«, se podía leer una parte del papel. «Pero hay que poner las sábanas«, se leía justo debajo. Fue entonces cuando la pamplonica escribió: «Te toca«, y su compañero le respondía: «¿Me tocas?«. Una respuesta subida de todo que rápidamente hizo que las personas que estaban viendo las imágenes en ese momento empezasen a especular en las redes sociales.

Twitter resolviendo los jeroglificos de la nota de Bruno y Maialen #OTDirecto27E pic.twitter.com/lp7JOtE5I7 ? Maria ? (@mariaaruizzz) January 27, 2020

Pero la cosa no terminó ahí sino que la conversación pudo haber tomado todavía tintes mucho más eróticos con la última frase de esta conversación a escondidas. Aunque intentaron ocultarlo con otros símbolos, todos los fans del programa coinciden en que en el papel se podía leer: «Me va a costar que no te intente follar«. Así, sin rodeos, un giro de guión que hizo que todo el mundo enloqueciese ante una posible nueva relación dentro de academia y una posible infidelidad a la joven que tan solo 24 horas antes le recordaba al que era su novio que le quería mucho y que no se olvidase de lo que había fuera. Cabe recordar que Maialen también contó ya que tiene pareja fuera de la academia, algo que complica todavía más las cosas.

Samantha y Flavio: el otro gran romance de la edición

Pese a que Bruno y Maialen todavía no han hecho ningún otro gesto que pueda evidencias una romance entre ellos, ellos no serían los únicos que han encontrado en amor en el programa. Los seguidores están siendo testigos desde hace varios días de otra historia de amor que va por el camino de convertirse en una tragedia. Si no lo ha hecho ya. Samantha le confesó a Noemí Galera ante las cámaras del programa que tenía algo con su compañero Flavio pero que este le había dejado claro que no quería seguir con ella: «Me dijo que no, pero sí», unas palabras que hicieron que la directora de la academia no entendiese del todo a lo que se refería.

Flavio también habló abiertamente de esto con su compañero Bruno asegurándole que, pese a lo que había sentido anteriormente por Samantha, dentro de la academia había otras personas que le hacían «tilín» y que eso le hacía dudar de lo que podría sentir por su compañera. Estas palabras parece que llegaron a la otra integrante de esta pareja, que acabó llorando horas después de esta confesión y prometiéndose a sí misma que iba a superar esta supuesta ruptura que estaba viviendo en el programa.