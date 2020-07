Maite Galdeano cuenta en ‘La casa fuerte’ cómo se encuentra tras conocer los detalles del robo de su casa

Maite Galdeano y Cristian Suescun se llevaron un gran disgusto cuando salieron de ‘La casa fuerte’, no solo porque no consiguieron alzarse con la victoria del programa como les hubiera gustado, sino porque Jorge Javier Vázquez les comunicó algo que había sucedido en el exterior que no era ninguna broma: habían entrado a robar en el ático que tiene la concursante junto a Sofía Suescun.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez se encontraban de vacaciones cuando sucedió todo y a la vuelta de su escapada a Ibiza, la de Pamplona se encontró con el ático completamente desvalijado y destrozado. La situación fue bastante delicada porque la joven estaba sola ante este problema y, además, no solo se habían llevado todo lo material, sino que también habían desaparecido los gatos.

Maite cuenta cómo se encuentra | Foto: telecinco.es

Finalmente, la policía ha tomado cartas en el asunto y ha capturado a los delincuentes, unos jóvenes que ni siquiera eran mayores de edad y que se habían fotografiado con uno de los fajos de billetes que se habían llevado de la casa. Pues bien, Maite Galdeano y Cristian Suescun se enteraron de esta situación a la salida del programa y no daban crédito a lo que estaban escuchando.

No se han recompuesto

Maite Galdeano preguntó a su hija Sofía cuando entró por teléfono que qué había sucedido y si las cosas estaban bien y, en una conversación en clave, su hija le dio unos datos que nadie logró descifrar. Ahora, unos días después en el debate final de ‘La casa fuerte’, Sonsoles Ónega le ha preguntado a la concursante que cómo se encontraba y ha asegurado que lo sigue pasando mal.

Maite y Cristian en el debate final | Foto: telecinco.es

La de Pamplona ha asegurado que no duerme y que la situación es bastante complicada: «Llevo sin dormir por el disgusto del robo. Luego no fue la cosa tan blanda como se esperaba y, claro, Sofía sabe cómo soy y me lo contó cuando ya fui. Lo tuve que asimilar y digerir todo», decía. Además, Cristian Suescun también se mostraba bastante cabizbajo por la situación.