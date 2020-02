Maite Galdeano imita a Gloria Camila: «Le tengo una envidia a Sofía Suescun que me muero»

El encuentro entre Sofía Suescun y Gloria Camila en la primera gala de ‘Supervivientes 2020’ dio para mucho y es que, a pesar de que ambas parecían bastantes cortadas, la hija de Ortega Cano le soltó algunos zascas a la reina de los realities que esta no supo responder, como que Gloria Camila decía no conocerla, ni saber quien era.

Estas palabras de la ex de Kiko Jiménez no le gustaron nada a Maite Galdeano quien acudió a ‘Sábado Deluxe’ a defender a su hija: «Lo veo inaceptable, esta chica qué pasa no tiene memoria que dice que no conoce a Sofía. Me conocía hasta a mi. Me mandó una amenaza de demanda de su padre, porque la imitaba«, aseguró Maite Galdeano.

Maite Galdeano en ‘Sábado Deluxe’| Foto: Telecinco.es

Cuando el presentador le preguntó que por qué Ortega Cano quería demandarla, la madre de la reina de los realities imitando la voz de Gloria Camila se lo explicó: «Me dijo ‘como sigas imitando a mi hija, te voy a demandar'», explicó Galdeano que a continuación confesó lo que hizo con esta demanda que recibió en su casa.

«Utilice el papelito para que mis perros cagaran encima, hicieron una zurrucata enorme», aseguró la madre de Sofía Suescun. «¿Qué significa eso?», le preguntó Jorge Javier a lo que Galdeano le respondió que los perros hicieron sus necesidades encima de la demanda: «Además no se cortaron ni un pelo», añadió.

Maite Galdeano imita a Gloria Camila

Por si esto fuera poco, Maite Galdeano a petición de Jorge Javier volvió a imitar a la ex del novio de su hija: «Es que fíjate ósea, a esta mujer yo no la conozco Jorge, yo no conozco a esta chica, le tengo una envidia que me muero y estoy todo el día criticándola y sin embargo, digo que no la conozco», dijo Maite imitando la voz de Gloria Camila.

Maite Galdeano en ‘Sábado Deluxe’| Foto: Telecinco.es

«A mi me parece una chica súper dulce y súper educada», dijo Ivonne Reyes a lo que Galdeano le dijo que esa podría ser la apariencia que daba pero, que en el fondo no era así: «Sí, educadísima pero con mucho veneno dentro«, aseguró la madre de Sofía Suescun.