Maite Galdeano podría pedir la eutanasia

Maite Galdeano sirvió de bufón en Telecinco y el veto a su hija la ha borrado de la pantalla. Padece un cáncer en la sangre de gran virulencia. De esta circunstancia comenta que «me salió cuando tenía 38 años. En la Clínica Universitaria [de Navarra] me hicieron pruebas de contraste y demás, es genético. Es una enfermedad desconocida y por eso no la saben dominar bien».

«Además del cáncer tengo artritis, fibromialgia, hernias, cefalea y gastritis crónica. Me han arrancado la tiroides y se me ha desplazado una rosca de la columna» declara la otrora colaboradora no sin confirmar su pésimo estado de ánimo.

«Dios me ha traído muchas enfermedades porque quiere que esté siempre al lado de mi hija» añade. No duda en comentar que, legalmente, podría pedir la eutanasia, pero no va a hacerlo para estar con Sofía. Esta sigue generando miles de euros en Instagram y confirmando que no le hace falta Telecinco para nada.

Lo que se ignora es si Maite sigue en su Pamplona natal o si se ha mudado también a la mansión que tiene en Madrid su hija. Lo que está claro es que ella no está ya en condiciones para seguir adelante sin ayuda médica. A pesar de que se operó totalmente hace unos años, sigue teniendo claro que no ha podido superar sus dolencias y que va a convertirse en una protagonista del pasado de una cadena que no parece encontrar cabida para ella. Esperamos que mejore progresivamente de sus múltiples enfermedades.

