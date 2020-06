Maite Galdeano revela una información de Cristian: «Dice que quiere a su novia pero que no está enamorado»

La relación de Maite Galdeano y su hijo, Cristian Suescun empieza a hacer aguas en ‘La casa fuerte‘. Los concursantes aceptaron entrar como pareja en el reality pero lo cierto es que madre e hijo ya arrastraban una serie de desavenencias que parece que el programa se está encargando de potenciar. Ya han sido varias las pruebas en las que han discutido y ninguno quería dormir con el otro en la misma habitación, pero ahora la cosa se pone más complicada.

Uno de los problemas ha venido porque Cristian quería dormir un poco más y su madre, que se levanta de lo más enérgica, le invitaba a que se levantara de la cama para ‘disfrutar el día’. «No puedo a tener un hijo que esté atontado, que esté morro sobre morro», decía Maite Galdeano en unos totales. Por su parte, Cristian decía: «Me sienta como una patada en mis partes nobles que mi madre me venga a despertar y me diga ‘venga, arriba’. Ella se mete el chute de café y se vuelve tarumba».

Maite Galdeano despertando a su hijo | Foto: telecinco.es

Además, esta tensión se ha desplazado a los compañeros, porque lo cierto es que parece que Cristian tiene ligeramente descuidada la habitación y el motivo sería, nada más y nada menos que Yola Berrocal: «No voy a permitir tener yo la habitación como la mierda porque te guste estar todos los días en manos de la Yola masajeándote», decía su madre. Sin embargo, esto ha sido solo la punta del iceberg porque luego la de Pamplona añadía: «Decías que era la más guapa de las chicas».

Informaciones que darán que hablar

Parece que la relación de madre e hijo ya venía un poco deteriorada del exterior y, para muestra, las declaraciones de Maite Galdeano en los totales del programa: «Con mi hijo está saliendo lo que tenía que salir. Entré sin conocerlo y me está decepcionando». Por su parte, Cristian añadía: «Qué lastre tengo. Mi madre debería ir a un psicólogo. Decir cosas que yo no he dicho… No entiendo por qué lo hace».

Yola Berrocal dando un masaje a Cristian | Foto: telecinco.es

Sin embargo, quedaba el broche final para terminar de reventar la relación madre e hijo y, quien sabe, si la de pareja de Cristian Suescun con su chica. Maite Galdeano hablaba con Leticia Sabater y dejaba caer que le pudiera gustar Yola Berrocal y, más aún, sabiendo lo que el joven iba diciendo: «Mi hijo dice que quiere a su novia pero que no está enamorado». Esto no ha hecho más que empezar.