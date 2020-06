Maite Galdeano tacha a María Jesús Ruiz de falsa y criticona tras una bronca con Oriana en ‘La casa fuerte’

Aguas revueltas en ‘La casa fuerte’ y con María Jesús Ruiz en el punto de mira de parte de sus compañeros. Un trozo de pizza y una puerta que no se abrió provocó el enfrentamiento entre la ex Miss España con Oriana Marzoli y Maite Galdeano. Un enfrentamiento que han tratado de solucionar, pero sin haber llegado a ninguna conclusión ni cordialidad, en la gala del jueves 25 de junio.

La madre de Sofía Suescun considera que la modelo es una falsa y que tiene una doble cara, algo que no le gusta y que así se lo ha hecho saber. Unas acusaciones que han llegado después de su enfrentamiento con Oriana por la comida. Una pelea que ha acabado con la de Venezuela lanzando agua con jabón sobre Ruiz, que estaba lavando un pollo bajo el agua. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha provocado un enfrentamiento que ha acabado con Oriana insultando, María Jesús echa un mar de lágrimas y Galdeano asegurando que todo era una provocación.

Oriana y María Jesús discutiendo en la cocina / Telecinco.es

«¿Tú crees que soy yo la persona que tiene que ir a hablar con esa señora? Yo elijo cómo reacciono y ni tú ni nadie me lo vas a decir. Me parece muy feo y muy sucio tu comportamiento. Eres una falsa, me vendes una amistad y luego en la sala de confrontación me sueltas el 0. Pero es que yo contigo no me he portado mal, esto no se hace, qué injusticia», decía la modelo muy nerviosa mientras Yola Berrocal le pedía calma.

María Jesús Ruiz: «No me presté a su manipulación»

Durante la gala Jorge Javier Vázquez ha tratado de poner paz, pero María Jesús Ruiz no está dispuesta a que nadie le diga cómo tiene que comportarse: «Tengo muchísima decepción porque hasta ayer estábamos teniendo una convivencia normal. A ella se le truncó un poco la cosa cuando no me presté a su manipulación. Y a mí que nadie me diga lo que tenga que hacer, porque eso lo odio, porque yo digo y hago lo que me sale de mi nariz. Y lo que pasó con Oriana fue una grandísima tontería porque yo reparto la comida, creo que mis compañeros estarán de acuerdo, equitativamente. Y como Oriana ve que no soy manipulable ya me gano la inquina de ella. Y me llamó retrasada, estúpida, que me merecía los cuernos que me ponía mi novio… Y yo tengo la conciencia muy tranquila«.

Maite acusando de falsa a María Jesús / Telecinco.es

Entonces Oriana ha querido responder, asegurando que ha dado la vuelta a la tortilla de todo pero que, efectivamente, le dedicó algunos calificativos: «Te dije eso por tu forma de hablarme y lo del pollo fue porque estabas con el cuchillo como una loca. No me trates así y de hecho te dije que no entendía tu reacción porque te llevabas bien conmigo. Y evidentemente es una muerta de grande porque si no lo fuera no me habría quitado un trozo de pizza«.

Una discusión que no ha llegado absolutamente a ningún sitio. El enfrentamiento continuó, acusándose unos y otros de mentirosos, teniendo su punto álgido en el momento en el que Maite Galdeano ha dicho el nombre de Gil Silgado. Al escuchar el nombre de su expareja, María Jesús Ruiz se ha levantado y ha abandonado su posición, siguiéndole rápidamente su madre Juani Garzón.