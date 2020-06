Maite, tía de Fani, revela un hecho del pasado: «Me alejé de su madre porque casi me mata»

La vida de Fani se ha convertido en el centro de todas las especulaciones a raíz de las informaciones que han surgido en torno a su familia. Su madre falleció en extrañas circunstancias tras una vida de excesos, dicho por su propia hija, y el resto de las hermanas forman una familia absolutamente desestructurada que han visto en los platós la forma de reprocharse todo el paso.

Lo último en salir a la luz fue el supuesto trabajo de Fani como prostituta junto a su tía Raquel, algo que Maite ha desmentido por completo así como la propia aludida. Fani recibió la información en ‘La casa fuerte’ y la concursante no dudó en negar la información en rotundo. Esta situación ha provocado que Maite y Raquel, hermanas, hayan acudido a ‘Sábado Deluxe’ para someterse a un polígrafo que dé un poco de luz a la situación.

Maite y Raquel discutiendo | Foto: telecinco.es

Poco después de dar comienzo el polígrafo, Maite no ha tenido reparos en desvelar algo que no había contado hasta el momento. Raquel se escuda en que su hermana nunca se ha ocupado de nada, ni siquiera de su hermana fallecida cuando estaba en mal estado. Precisamente, tras decir esto, Maite ha contado un episodio hasta ahora desconocido que ha hecho que su hermana estallara.

Un gran susto

Maite ha desvelado que su hermana, la madre de Fani, intentó matarla en una ocasión, revelación que ha dejado con la boca abierta a todos los allí presentes: «Tuve que alejarme de la madre de Fani porque casi me mata. Me clavó un tacón en la garganta». Tras esto, la entrevistada no dudaba en acercarse un poco a los colaboradores para que vieran que lo que estaba contando era cierto porque tenía la marca en el cuello.

Maite contando sus vivencias | Foto: telecinco.es

Al escuchar esto, Raquel no dudaba en decir que su hermana tenía que estar revolviéndose pero, no corta con esta revelación, Maite añadía algo que desconcertaba aún más: «No tenía problemas en ese momento». No hay duda de que esto ha provocado aún más sorpresa en todo el mundo, puesto que si hubiera estado enferma en ese momento hubiera sido comprensible. Está claro que se trata de una familia complicada de la que todavía queda mucho por descubrir.